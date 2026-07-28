Dos lluvias de estrellas alcanzarán su punto máximo este 30 de julio: ¿cómo verlas en México?

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¡Mira al cielo este jueves! Se juntarán dos lluvias de estrellas | Cuartoscuro



Las lluvias de estrellas Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas alcanzarán su punto máxima de manera casi simultánea el próximo jueves 30 de julio en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el cual especificó los momentos exactos para apreciarlas en el cielo.

Cabe señalar que, tan solo un día antes de estos dos fenómenos astronómicos, también habrá Luna llena y se alcanzará el punto máximo de la Piscis Austrínidas. De esta manera, los aficionados de la astronomía podrán disfrutar el mejor momento de observación de tres lluvias de meteoros en tan solo dos días.

Lluvias de estrellas Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricórnidas: ¿cuándo verlas?

La lluvia de estrellas δ Acuáridas del Sur comenzó su actividad el 12 de julio y durará hasta el 23 de agosto; sin embargo su punto máximo ocurrirá el jueves 30 de julio.

“Se espera que el mejor momento para observarlas será al amanecer del día 30, hacia la parte sureste de la esfera celeste“, de acuerdo con el INAOE.

Los expertos mexicanos detallan que el radiante se encuentra en dirección de la constelación de Acuario, exactamente en las coordenadas AR=22h40m, DEC= ̶ 16º00´.

La tasa máxima observable de esta lluvia de estrellas, cuyo origen proviene del cometa 96P/Machholz, será de 25 meteoros por hora.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas δ Acuáridas del Sur? ¿Cuándo? Jueves 30 de julio de 2026

Jueves 30 de julio de 2026 ¿A qué hora? Al amanecer

El mismo 30 de julio ocurrirá la lluvia de estrellas α Capricórnidas, cuya actividad comenzó el 3 de julio y durará hasta el 15 de agosto, con un máximo el jueves 30 de julio, según el INAOE.

“El cuerpo padre de la lluvia es el cometa 169 / NEAT, esperando que el mejor momento para observarlas será en las primeras horas del día 30, hacia la parte sureste de la esfera celeste“, de acuerdo con la institución mexicana.

El radiante de observación se encuentra en dirección de la constelación de Capricornio, con coordenadas AR=22h20m, DEC= ̶ 10º00´.

La tasa máxima observable será de 5 meteoros por hora.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas α Capricórnidas? ¿Cuándo? Jueves 30 de julio de 2026

Jueves 30 de julio de 2026 ¿A qué hora? En las primeras horas del día

Cabe señalar que, ese mismo día a las 15:07, Júpiter entrará en apogeo, pues pasará a la máxima separación con la Tierra, a 6,30 unidades astronómicas (U.A.).

Un día antes habrá otra lluvia de estrellas y Luna llena

La Luna llena de julio, conocida como la Luna de ciervo, iluminará el cielo el miércoles 29 de julio; este fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país y tendrá su mayor brillo cuando el satélite alcance la fase de Luna llena.

De acuerdo con la aplicación Star Walk, la Luna de ciervo 2026 alcanzará su fase llena el próximo miércoles 29 de julio, el plenilunio ocurrirá a las 08:36 horas (tiempo del centro de México).

Aunque ese es el momento exacto en que la Luna estará completamente iluminada, el satélite natural se apreciará prácticamente lleno durante las noches del 28, 29 y 30 de julio, ofreciendo un buen espectáculo para los amantes de la astronomía.

En la Ciudad de México, la Luna aparecerá en el horizonte alrededor de las 19:34 horas del 29 de julio, por lo que ese será uno de los mejores momentos para observarla, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para disfrutarla mejor, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

Se acerca la Luna de ciervo 2026 | Foto: AFP

La lluvia de meteoros Piscis Austrínidas podrá observarse del 15 de julio al 10 de agosto de 2026, aunque su punto máximo de actividad ocurrirá entre el 28 y 29 de julio, informó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

De acuerdo con el INAOE, la tasa máxima observable será de cinco meteoros por hora, cuando el radiante de la lluvia se ubique en dirección de la constelación del Pez Austral.

El instituto recomienda observar el fenómeno al amanecer del 28 de julio, dirigiendo la vista hacia la parte sureste de la esfera celeste, momento en el que las condiciones serán más favorables para apreciar los meteoros.

Según el portal especializado Starwalk, las Piscis Austrínidas son consideradas una lluvia de meteoros débil, ya que producen pocos destellos en comparación con otros eventos similares. Además, hasta ahora se desconoce el objeto celeste que origina esta lluvia de meteoros.

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