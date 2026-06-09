La NSA revela cada cuánto debes reiniciar tu celular para protegerlo

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¿Cada cuánto se debe reiniciar el celular? Foto: Pexels

Muchas personas pasan semanas o incluso meses sin apagar su teléfono celular, pero la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), recomiendan realizar una acción tan sencilla como reiniciar el dispositivo de forma periódica para ayudar a proteger la información personal y mantener un buen rendimiento.

Los expertos señalan que una de las mejores prácticas para los usuarios de dispositivos móviles es apagar y encender el teléfono una vez por semana.

La recomendación forma parte de una guía de seguridad publicada por la agencia, en la que se explican diversas medidas para reducir riesgos relacionados con malware, aplicaciones maliciosas y ataques dirigidos a teléfonos inteligentes.

¿Por qué es importante reiniciar el celular?

Aunque reiniciar un smartphone no elimina por completo las amenazas informáticas, sí puede ayudar a interrumpir algunos procesos maliciosos que permanecen activos en la memoria del dispositivo.

Además, apagar y encender el teléfono permite cerrar aplicaciones que funcionan en segundo plano, liberar recursos del sistema y corregir pequeños errores temporales que pueden afectar el desempeño del equipo.

Por esta razón, los especialistas consideran que reiniciar el celular de forma regular es una medida sencilla que puede contribuir tanto a la seguridad como al rendimiento general del dispositivo.

Esta práctica aplica tanto para dispositivos Android como para iPhone y forma parte de una estrategia más amplia de protección digital.

Aunque los teléfonos actuales están diseñados para permanecer encendidos durante largos periodos, reiniciarlos periódicamente puede ayudar a que el sistema operativo funcione de manera más eficiente.

Otras recomendaciones para proteger tu celular

Además de reiniciar el dispositivo semanalmente, la NSA aconseja:

Mantener actualizado el sistema operativo

Instalar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Evitar abrir enlaces o archivos de remitentes desconocidos

Desactivar Bluetooth y Wi-Fi cuando no se utilicen

Utilizar contraseñas seguras y métodos de autenticación biométrica

Revisar periódicamente los permisos otorgados a las aplicaciones

¿Qué pasa si nunca apagas tu celular?

No apagar el teléfono no significa necesariamente que vaya a sufrir daños, pero con el paso del tiempo pueden acumularse procesos en segundo plano, errores temporales y consumo innecesario de memoria que afecten la experiencia de uso.

Por ello, dedicar unos segundos cada semana para reiniciar el dispositivo puede convertirse en un hábito útil para mantenerlo funcionando correctamente y reducir algunos riesgos de seguridad.

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