Coatlicue se ubicará en el IPN; instalan comité técnico de la supercomputadora

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Titulares de Secihti y ATDT encabezaron el evento. Foto: Gobierno de México

La supercomputadora Coatlicue, que busca convertirse en la más grande de Latinoamérica, tendrá como sede la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), anunciaron autoridades federales durante la instalación de su Comité Técnico.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), y José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezaron la sesión en la que quedó formalmente constituido el órgano encargado de coordinar la operación de esta infraestructura estratégica.

El proyecto busca fortalecer las capacidades nacionales en ciencia, inteligencia artificial, innovación y atención de problemáticas prioritarias para el país.

La titular de la #Secihti, @rosauraRuiz4, participó en la firma del Convenio General de Colaboración entre la @AgenciaGobMX que encabeza @PPmerino, el @IPN_MX, que dirige @ArturoReyesS_ y el @BSC_CNS, dirigido por Mateo Valero Cortés. ➡️1/3 pic.twitter.com/83jLUFjolg — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) June 5, 2026

¿Qué es Coatlicue y para qué servirá?

Coatlicue será una infraestructura de cómputo de alto rendimiento diseñada para procesar grandes volúmenes de información y desarrollar proyectos científicos y tecnológicos de alta complejidad.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto también busca reforzar la seguridad de la información y optimizar los recursos públicos destinados a este tipo de capacidades tecnológicas.

La titular de la Secihti destacó que Coatlicue combina el talento de especialistas mexicanos con la colaboración de instituciones internacionales para acelerar el desarrollo científico y tecnológico del país.

Asimismo, reconoció el acompañamiento del Barcelona Supercomputing Center (BSC), uno de los centros de supercómputo más importantes del mundo.

Inteligencia artificial y soluciones para problemas nacionales

Por su parte, José Merino recordó que el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona ya participa en proyectos relacionados con meteorología, optimización de citas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estrategias para reducir la evasión fiscal mediante la detección de facturas apócrifas en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Explicó que Coatlicue permitirá ampliar este tipo de iniciativas y generar respuestas más rápidas a demandas públicas prioritarias.

Además, adelantó que la supercomputadora mantendrá una vocación de colaboración con gobiernos estatales, sector privado y especialistas en innovación tecnológica.

Celebramos la instalación del Comité Técnico de la Supercomputadora Coatlicue, proyecto central del @GobiernoMX que integrará distintos ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación y será la de mayor capacidad en América Latina.



Gracias al @BSC_CNS, @Secihti_Mx, @IPN_MX y la… pic.twitter.com/wB7l7XPphr — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) June 5, 2026

El IPN albergará la infraestructura

Durante la sesión, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, aseguró que la instalación de la supercomputadora marcará el inicio de una nueva etapa para la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la computación en México.

Consideró que la llegada de esta infraestructura fortalecerá las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país.

Un comité con universidades, centros de investigación y dependencias federales

El Comité Técnico quedó integrado por representantes de la Secihti, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IPN y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Asimismo, se designaron consejeros técnicos provenientes de instituciones estratégicas como la Secretaría de Marina, el IMSS, el SAT, Nacional Financiera (Nafin), Bancomext y el Barcelona Supercomputing Center.

Firman convenio para impulsar la transformación digital

En el marco de la instalación del comité, la ATDT y el IPN firmaron un Convenio General de Colaboración, con la Secihti como testigo de honor.

El acuerdo contempla el desarrollo de proyectos relacionados con transformación digital, gobierno digital, telecomunicaciones, identidad digital, datos abiertos e inclusión digital.

Las instituciones también trabajarán en acciones orientadas a fortalecer la soberanía tecnológica nacional y ampliar las capacidades de innovación del país.

La titular de #Secihti, @rosauraruizmx, y el Dir. del @ipn_oficial, @arturoreyess_, firmaron un Convenio para impulsar proyectos conjuntos en investigación científica, humanística, tecnológica y de innovación, orientados a contribuir a la atención de los desafíos nacionales ➡️1/3 pic.twitter.com/9jKqejvJU6 — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) June 6, 2026

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