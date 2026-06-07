MUNET prepara su reapertura como museo de quinta generación: energía, ciencia y futuro para México

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MUNET prepara su apertura. Foto: Uno TV

El ahora Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) entra en su recta final de preparación para abrir como un espacio completamente renovado. El recinto, anteriormente conocido como MUTEC, dejó atrás su etapa previa para dar paso a una propuesta museográfica enfocada en la ciencia, la innovación y el futuro energético, en un contexto donde la discusión sobre sostenibilidad se vuelve cada vez más urgente.

En esta nueva etapa, el proyecto arquitectónico fue desarrollado por el despacho del arquitecto Enrique Norten, quien encabeza una intervención integral que busca transformar al museo en un referente nacional de divulgación científica.

La apuesta no solo es estética o estructural, sino también conceptual, la de consolidar un espacio capaz de acercar la tecnología y el conocimiento energético a públicos amplios mediante experiencias contemporáneas e interactivas.

En entrevista con Uno TV, el director del fideicomiso del MUNET, Juan Rivas Mora, explicó que este tipo de espacios son fundamentales porque contribuyen a la “alfabetización del público en general” en temas de ciencia y tecnología, especialmente en un campo que suele percibirse como complejo.

“La ciencia y la tecnología es un tema a veces difícil de entender y de transmitirse a diferentes públicos”, señaló. Añadió que los museos representan un paso más allá de la información cotidiana que reciben las personas a través de medios de comunicación, al hacer visible lo que normalmente es invisible.

Rivas Mora subrayó que el objetivo central del MUNET es explicar qué es la energía, sus diferentes tipos y cómo se transforma para su aprovechamiento humano. Como ejemplo, mencionó el uso histórico y actual de la energía hidráulica, que ha evolucionado desde la molienda de granos hasta la generación de electricidad.

“Lo que queremos es que la gente comprenda que las generaciones presentes tenemos una necesidad de energía. ¿Cómo hacemos para que nuestras necesidades energéticas no vulneren las del futuro?”, explicó.

Responsabilidad con las nuevas generaciones

El funcionario enfatizó que uno de los mayores retos globales es garantizar un equilibrio entre consumo energético y sostenibilidad ambiental, ya que, advirtió, algunas fuentes de energía tradicionales podrían agotarse con el tiempo.

En cuanto a la experiencia dentro del museo, detalló que el público encontrará un recorrido enfocado en la energía eléctrica como eje central, además de contenidos sobre energías renovables como la solar, eólica, geotérmica, hidráulica y bioenergía.

¿Qué se puede encontrar en el MUNET?

El MUNET está concebido como un espacio interactivo que se distribuye en 11 salas temáticas organizadas en dos niveles, el recorrido está diseñado para guiar al visitante a través de distintos conceptos relacionados con la energía y su papel en la vida cotidiana, desde sus formas más básicas hasta sus aplicaciones más complejas.

Foto: Uno TV

Entre los temas que abordan estas salas se encuentran la generación y uso de la electricidad, así como distintas fuentes energéticas como la solar, eólica, hidráulica, geotérmica, bioenergía, energía nuclear y combustibles fósiles. Cada espacio está pensado para explicar cómo se produce, transforma y aprovecha la energía en distintos contextos.

A diferencia de un museo tradicional, el MUNET apuesta por una experiencia completamente interactiva, en la que los visitantes podrán utilizar simuladores, pantallas digitales y dinámicas inmersivas. El objetivo es explicar de manera accesible la llamada “cadena energética”, es decir, el proceso que va desde la generación de energía hasta su consumo final, con un enfoque especial en la transición hacia fuentes más sostenibles.

Foto: Uno TV

Sobre los desafíos de la renovación

Sobre el proceso de renovación del recinto, Rivas Mora destacó que uno de los principales desafíos fue traducir temas altamente técnicos a un lenguaje accesible para el público general.

“Son temas muy tecnológicos, muy complejos, y tenemos que echar mano de muchos científicos”, explicó. Detalló que participaron alrededor de 200 especialistas de distintas instituciones públicas y privadas, quienes colaboraron en la creación de guiones y contenidos.

Otro reto importante fue la gestión de recursos y alianzas con instituciones como Banobras, así como el impacto de la pandemia, que retrasó parte del proceso de modernización del museo.

Foto: Uno TV

El director del fideicomiso también destacó que el MUNET incorpora sistemas sustentables como paneles solares, plantas de tratamiento de agua y mecanismos de confort ambiental, lo que lo convierte en un espacio autosustentable y tecnológicamente avanzado.

Un espacio de quinta generación

El museo está diseñado como un espacio interactivo de “quinta generación”, con fuerte uso de tecnologías digitales y simuladores inspirados en la industria de los videojuegos, lo que busca atraer principalmente a niños y jóvenes.

“Son los invitados VIP de este espacio”, afirmó.

De acuerdo con Rivas Mora, el impacto esperado del MUNET es doble, por un lado, convertirse en un recurso clave para escuelas en la formación científica de estudiantes; y por otro, inspirar a nuevas generaciones a interesarse en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Foto: Uno TV

“Muchos de ellos estarán interesados y convencidos de que estudiar ciencia es una oportunidad de contribuir al desarrollo del país”, señaló.

Finalmente, sobre lo que representa este proyecto a nivel personal, el directivo lo describió como una oportunidad trascendente tras más de dos décadas dedicadas a la educación.

“Hay pocas oportunidades en la vida de un hombre para hacer cosas trascendentes, y esta es una de ellas”, expresó.

¿Cuándo abrirá el MUNET para todo el publico?

El MUNET aún no tiene fecha exacta de apertura, pero se encuentra en fase final de pruebas de sistemas y ajustes operativos. Sin embargo, ya recibe visitas controladas como parte de su preparación.

“Estamos tratando de que la apertura sea memorable, que sea una experiencia. Estén muy pendientes porque van a venir sorpresas”, concluyó.

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