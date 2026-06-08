Tormenta tropical Boris: apps y sitios web para seguir su trayectoria en vivo desde tu celular

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Ve a qué parte se mueve. Foto: Getty Images

La tormenta tropical Boris se formó este lunes 8 de junio en el océano Pacífico y provocará lluvias intensas en varios estados del país. Los usuarios pueden monitorear su avance en tiempo real a través de aplicaciones y plataformas que permiten seguir su trayectoria en vivo desde el celular.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localizaba durante las primeras horas del día a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Además, sus bandas nubosas ya generan precipitaciones en diversas regiones del occidente, centro, sur y sureste del país.

¿Cómo seguir la trayectoria de Boris en vivo?

Zoom Earth

Foto: Zoom Earth

Una de las plataformas más utilizadas para monitorear huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos es Zoom Earth.

Este servicio muestra imágenes satelitales actualizadas, mapas de lluvia, velocidad de los vientos y trayectorias previstas de ciclones tropicales en todo el mundo.

Además, permite visualizar la evolución de las tormentas mediante animaciones que facilitan seguir su desplazamiento.

NASA EOSDIS Worldview

Foto: NASA

Otra alternativa es NASA EOSDIS Worldview, una herramienta desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La plataforma ofrece acceso a imágenes satelitales de alta resolución captadas por distintos instrumentos de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden eventos atmosféricos que ocurren en distintas regiones del planeta.

Conagua Clima

La página oficial de Conagua Clima es una de las opciones oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en México.

A través de esta herramienta es posible consultar pronósticos, mapas meteorológicos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo información relacionada con ciclones tropicales que representen algún riesgo para el país.

NOAA Weather

Foto: NOAA

Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La NOAA es una agencia científica especializada en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, la predicción del clima, la investigación meteorológica y la conservación de los recursos marinos.

Sus sistemas ofrecen información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias, vientos y otros fenómenos meteorológicos que afectan distintas regiones del continente.

Boris provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca

El SMN informó que los desprendimientos nubosos de Boris ocasionarán lluvias torrenciales acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, se esperan lluvias intensas en entidades del occidente y centro del país, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y consultar fuentes oficiales para conocer la evolución del fenómeno durante los próximos días.

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