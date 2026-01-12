GENERANDO AUDIO...

El registro de líneas celulares en 2026 es obligatorio de acuerdo con las disposiciones oficiales del Gobierno de México a partir del pasado viernes 9 de enero, que vincula la línea al dueño de la misma con sus datos personales, pero ¿qué ocurre si no se hace el registro en la fecha límite?

Hay que tomar en cuenta que la fecha límite para hacer el registro es el 30 de junio de 2026; de lo contrario, la línea será suspendida.

Para iniciar el proceso con tu compañía telefónica será necesario presentar un documento oficial de identificación y el CURP en el caso presencial (se recomienda verificar los detalles solicitados por el proveedor de telefonía).

¿Qué ocurre si no registras tu línea de celular en la fecha indicada?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recuerda que el cierre de los registros es en junio de 2026, por lo que, a partir del 1 de julio, todos aquellos que no hayan realizado su registro se quedarán sin línea telefónica.

Con la línea suspendida (sin importar la compañía), solo se podrán realizar llamadas de emergencia, de atención ciudadana o al proveedor de servicio, así como recibir mensajes de alerta como los de sismos, inundaciones, entre otros.

No obstante, la línea se podrá recuperar siempre y cuando se acuda con el proveedor, el número de línea siga disponible y se realice la vinculación.

Nota: solo se podrán vincular hasta 10 líneas por persona.

La intención es que las líneas no puedan utilizarse sin dejar rastro y que las autoridades cuenten con más herramientas para investigar delitos cometidos por vía telefónica, sin afectar el uso cotidiano del servicio.

¿Existe un límite de intentos para el registro en línea?

El registro del celular en el Padrón de Telefonía Móvil es un trámite obligatorio a nivel nacional, pero existe un número límite de intentos, según el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su Artículo 24, fracción VI.

De acuerdo con el documento, cada persona tiene hasta tres intentos para el registro de su línea de celular.

En caso de rechazo, no se considerará realizada la vinculación y se enviará una notificación al Titular o Usuario, en la que se le invitará a ponerse en contacto a través de los Sistemas de Atención para informar el mecanismo para iniciar un nuevo proceso de vinculación.

El número de intentos fue establecido en el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, donde se emitieron los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.

A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un Portal de Consulta, donde las personas podrán verificar si existe alguna línea registrada a su nombre mediante CURP o RFC.

No caigas en estafas: así se realiza el registro

Las compañías no deben realizar llamadas telefónicas para vincular tu línea. Cada operador en México cuenta con su liga oficial para el registro y, en la mayoría de los casos, con centros de atención a clientes para realizar la vinculación presencial.

Al momento de realizar el registro, el cliente recibe un mensaje de confirmación, pero no una llamada telefónica.

Requisitos para el registro o vinculación de la línea telefónica:

Para personas físicas

Credencial para votar o pasaporte (en el caso de personas extranjeras)

o (en el caso de personas extranjeras) CURP

Para personas morales (empresas)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Los datos personales quedarán resguardados por las compañías telefónicas, bajo las reglas vigentes de protección de datos personales.

Desde su entrada en vigor, cada usuario tendrá 120 días para registrar su número y vincularlo con su CURP (o pasaporte en el caso de extranjeros). La medida marca el inicio de un nuevo esquema de identificación de usuarios móviles en México.

¿Qué hacer si recibes una llamada para vincular tu celular?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subrayó que, ante una llamada relacionada con la vinculación de línea, los usuarios deben:

No responder preguntas ni proporcionar datos personales

preguntas ni proporcionar No seguir instrucciones dadas por teléfono

dadas por teléfono Verificar la información solo en canales oficiales

solo en Acudir directamente a un centro de atención a clientes

La autoridad reiteró que el proceso es claro y no requiere intermediarios, llamadas telefónicas ni gestiones fuera de los mecanismos establecidos.

