Alertan sobre campañas para recolectar cabello tras derrame en Veracruz: “Pueden agravar el problema”

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El derrame de petróleo se ha extendido a lo largo de 630 km, fotos del 23 de marzo.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha afectado al menos 600 kilómetros de litoral mexicano. Ante la emergencia, surgieron campañas para recolectar cabello humano para ocuparlo como método de limpieza; no obstante, la organización internacional Matter of Trust Latam advirtió que esta alternativa no es una solución efectiva en este caso.

Esta organización pionera en el uso de cabello reciclado para absorber petróleo, advirtió que actuar sin coordinación es irresponsable. Además, se deslindó de participar en una supuesta campaña de recolección.

“Hemos visto muchas personas con ganas de ayudar recolectando cabello para el derrame. Como organización que lleva 27 años trabajando en la limpieza de agua con cabello reciclado, creemos importante hacer una aclaración responsable: no estamos detrás de estas campañas”, señaló Matter of Trust Latam en un comunicado con fecha del 25 de marzo.

También advirtió que intervenir en un desastre ambiental no es voluntariado simple, sino una actividad que requiere la colaboración de organismos públicos como Pemex.

“Para hacerlo bien, se necesita autorización formal de la Secretaría de Marina y de Pemex, así como la participación de un gestor autorizado de residuos peligrosos que asegure la correcta disposición final del material, además del uso de equipo de protección personal adecuado para resguardar la salud de quienes participan”, destacó.

Y agregó:

“Sin estos elementos, cualquier intervención es irresponsable. Puede poner en riesgo a las personas y generar un impacto ambiental aún mayor al que se busca mitigar”. Matter of Trust Latam

¿Por qué el cabello no funciona para el derrame de petróleo que afecta a México?

La organización explicó que “actuar sin información ni coordinación puede agravar el problema y comprometer la seguridad de las personas”.

También, aclaró que aunque el cabello es conocido por su capacidad de absorción, no todos los derrames pueden tratarse con esta técnica.

“En los registros recientes, se observa un crudo altamente viscoso. Este tipo de material no se recupera eficientemente con absorbentes, sino mediante métodos mecánicos como palas, rastrillos y otras herramientas especializadas“, dijo sobre el derrame de Veracruz.

Cabe destacar que, los primeros reportes del derrame de petróleo surgieron desde el 2 de marzo, cuando se detectó la presencia de chapopote en Veracruz; posteriormente, las afectaciones se extendieron hacia Tabasco y Tamaulipas.

¿Quién es Matter of Trust?

Matter of Trust es una organización fundada en 1999 por Lisa Gautier y el estilista Phil McCrory, quien descubrió que el cabello podía absorber petróleo tras observar el desastre del Exxon Valdez.

Su programa “Hair Matters” ha impulsado:

La fabricación de tapetes absorbentes (Hair Mats)

La reutilización de cabello, lana y pelaje animal

Proyectos de economía circular y empleos verdes

La organización acepta donaciones de todo el mundo y coordina centros de acopio y fabricación en diferentes países, dependiendo de los derrames activos y el espacio disponible.

Su red global incluye a salones de belleza, fabricantes de pelucas, granjas de alpacas, sitios de rescate de animales, centros de reciclaje, investigadores y pequeños emprendedores, explica e su página web.