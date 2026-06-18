Transforma tu foto en una estampita del álbum del Mundial 2026 con ayuda de la IA

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¿Cómo hacer tu estampita para el álbum del Mundial 2026? | Foto: IA

El Mundial 2026, que comenzó el pasado 11 de junio, trajo consigo la tradición de llenar el álbum de Panini con todas las selecciones que participan en la Copa del Mundo. En esta ocasión, la inteligencia artificial (IA) permite a los usuarios crear su propia estampa personalizada.

A través de redes sociales se viralizó la tendencia de pedirle a un chatbot que haga una estampita con la cara de los usuarios, respetando el diseño original. Y aunque no hay espacio en el álbum oficial para pegarla, puede servir como un adhesivo coleccionable para la posteridad.

¿Cómo hacer tu estampa para el álbum del Mundial con IA?

A través de TikTok, el usuario conocido como Jorge H. | Marketing & AI compartió el proceso detallado para crear la estampa personalizada del álbum Panini. Y aunque el creador de contenido utilizó Gemini (Nano Banana), también puede hacerse en ChatGPT.

Antes de crear el prompt, el usuario debe tomarse o elegir una foto en la que se vea su rostro de frente y bien iluminado, además de una fotografía del cromo real de la selección que se quiera replicar.

Al incluir la imagen de la estampa original, existen más probabilidades de que el resultado sea fiel al diseño oficial.

Una vez que el aficionado tenga su foto y el diseño de la imagen, se debe agregar al siguiente prompt:

“Edita la imagen A para convertirla en una foto personalizada con el mismo diseño visual de la estampita original. La imagen A es la foto base. La imagen B es la foto de referencia de la persona que debe aparecer en la estampa.

Reemplaza únicamente el rostro del jugador original por el rostro de la persona de la imagen B.

Mantén el formato general de la imagen, incluyendo el estilo gráfico, la composición, el encuadre frontal, la playera, los colores, el fondo y la estética del álbum.

El nuevo rostro debe integrarse de forma natural, mirando al frente, con iluminación y proporciones coherentes.

Mantén el cuerpo en la misma posición que en la foto original y reemplaza los datos de la parte inferior por este texto exacto:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento | Estatura | Peso

Equipo (SELECCIÓN)

Mantén la tipografía, jerarquía visual y disposición similares a la estampita original. Si algún texto original queda visible, reemplázalo completamente por los nuevos datos.

Preserva el aspecto limpio, nítido y centrado de una estampita de colección. No cambies el estilo general ni la estructura del diseño; solo personaliza identidad y datos”.

Así son los resultados en ChatGPT y Gemini

Tanto ChatGPT como Gemini son capaces de replicar el diseño con fidelidad al estilo de Panini, con ligeras variaciones una de la otra.

En el caso de Gemini, la IA tiene la facultad de retocar la imagen de un manera más clara que en la inteligencia artificial de Google, que respeta más la fotografía original.

Imagen: ChatGPT

En ambos casos, el resultado final luce casi idéntico al diseño de las estampitas que millones de aficionados en todo el mundo están coleccionando antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe destacar que el único detalle distinto de Gemini es que deja su logo en la parte superior derecha al momento de descargar la imagen.

Imagen: Gemini

El reportero de Unotv.com que hizo la prueba utilizó los modelos de Nano Banana 2 y ChatGPT 5.5.

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