¿Qué es y cómo usar el botón de emergencia contra violencia de género en la app “Mi Policía” de CDMX?

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Una app con un botón de atención a violencia de género | Foto: Uno TV

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México incorporó un botón de atención a violencia de género en la aplicación “Mi Policía“, la cual tiene el objetivo de acercar los servicios de la policía capitalina a los habitantes capitalinos, según su descripción oficial.

Este nuevo botón ofrece contacto directo con la Unidad Especializada de Género para brindar “orientación, apoyo y acompañamiento” a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia familiar y de género.

Ahora la app #MiPolicía tiene un botón de atención para casos de violencia familiar o de género, con el cual podrás tener contacto directo con la Policía de #Género de la #SSC y recibir orientación, apoyo y acompañamiento. 👮🏻‍♀️👮🏻💜🧡



Descárgala, es gratuita y está disponible para… pic.twitter.com/mZ9Vu60D6j — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

¿Cómo acceder al botón de atención a violencia de género?

El nuevo botón se encuentra en la app “Mi Policía” y cuenta con un moño morado que, al presionarlo, despliega un menú. Para acceder a él, se debe seguir los siguientes pasos:

Descarga la app “Mi Policía” en la Google Play Store o en la App Store

Permite o restringe el acceso de la app a tu ubicación

Revisa todas las funciones de la aplicación

Acepta los términos de uso

Presiona el botón “Aceptar” al conocer los nuevos módulos

Presiona el símbolo con los seis cuadros en la parte izquierda de la pantalla

Scrollea hasta encontrar el símbolo de “Policía de Género

Ingresa al apartado de “Qué si es violencia de género”

Fuente: Uno TV

A través de este botón implementado en la app “Mi Policía“, las usuarias podrán contactar de forma directa a la Unidad Especializada de Género de la SSC CDMX.

¿Cómo usar el botón de atención a violencia de género?

Al entrar al menú de “Policía de Género“, las usuarias capitalinas se encontraran con una descripción del servicio ofrecido por parte de la SSC CDMX:

“Es un cuerpo especializado en la atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, brinda a los cuerpos policiales de la Ciudad de México asesoría técnica, realiza intervención operativa y supervisión de las actuaciones para que sean de calidad”. Mi Policía

Abajo de la descripción, se ofrecen tres botones:

Qué si es violencia de género

Emergencia ciudadana

Apoyo a la policía

Si la usuaria ingresa al botón “Qué si es violencia de género“, podrá conocer cuatro elementos que conforman a los actos de violencia de género. Estos son:

Se comete en contra de las mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas LGBT. Son violencias sexuales como acoso, abuso, violación o trata de personas, violencia familiar, violencia contra la intimidad sexual, violencia con ácidos, violencia feminicida o transfeminicida. Pueden existir una relación de noviazgo, de pareja, sexoafectiva o de parentesco. Pueden existir antecedentes de violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica, vicaria, etc.

Fuente: Mi Policía

La app precisa que se trata de un caso de violencia de género si se cumplen dos o más elementos descritos anteriormente.

Una vez que se determina que la situación amerita la intervención de la Policía de Género, la usuaria debe entrar al botón de “Emergencia Ciudadana“, donde se ofrecen los dos números de emergencia a los que se debe contactar:

911

*765 Línea SOS Mujeres



Fuente: Mi Policía

Finalmente, se encuentra el botón de “Apoyo a la policía“, donde se da instrucciones para los usuarios que no sepan a dónde llevar a la víctima o al detenido, así como para ofrecer apoyo para traslados, custodias, llenado de IPH u otra asesoría técnica o intervención en casos de violencia de género.

¿Cuándo recurrir a esta herramienta en CDMX?

La SSC CDMX instó a las mujeres a recurrir a este botón cuando se cometa cualquier acto que afecte la integridad, seguridad o derechos de mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas LGBT.

Asimismo, se invita a recurrir a este apartado de la app “Mi Policía” ante situaciones de violencia de género o familiar como:

Acoso

Abuso

Amenazas

Agresiones

Fuente: SSC CDMX

También se puso a disposición esta herramienta para cuando existan conductas de agresión, discriminación o abuso en distintos entornos.

Finalmente, la SSC CDMX invitó a las mujeres de la Ciudad de México a usar el botón “si necesitas orientación o acompañamiento especializado“.

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