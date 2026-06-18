Ariane 6 rompe récord europeo y pone en órbita 36 satélites

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Cohete Ariane 6 de la ESA. Foto: AFP | Ilustrativa

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó con éxito este miércoles el cohete Ariane 6, equipado por primera vez con cuatro propulsores mejorados que incorporan 14 toneladas adicionales de combustible cada uno, una innovación que permitió establecer un nuevo récord de potencia y de carga transportada por un lanzador europeo.

El despegue del vuelo VA269 se realizó a las 09:21 horas locales desde el puerto espacial europeo ubicado en la Guayana Francesa. Poco más de una hora después, el cohete logró colocar en órbita 36 satélites de la constelación Leo de Amazon, consolidando la octava misión consecutiva exitosa del lanzador más reciente de Europa.

Nuevos propulsores aumentan la capacidad del Ariane 6

La misión marcó el debut de los nuevos propulsores basados en el motor de combustible sólido P160C, una evolución del modelo anterior que incorpora 14 toneladas adicionales de propulsante por unidad.

Gracias a esta mejora, el Ariane 6 pudo desplegar 36 satélites en una sola misión, cuatro más que en los dos lanzamientos previos realizados para la constelación de Amazon.

Según la ESA, los propulsores P160C permiten incrementar hasta en un 15% el rendimiento del cohete, lo que representa una capacidad adicional cercana a dos toneladas en órbita terrestre baja.

Mission success for the most powerful Ariane 6 yet. ✅



Flight #VA269 launched 36 @Amazonleo satellites using upgraded boosters carrying 14 tonnes more propellant each.



A new record for Europe’s heaviest payload in a single launch.



🔗 https://t.co/ElIZhrOSNP



(Pic:… pic.twitter.com/vYXwvMrbpJ — European Space Agency (@esa) June 17, 2026

Nuevo récord para la industria espacial europea

El lanzamiento también estableció una nueva marca para Europa al convertirse en la misión que más carga ha transportado al espacio en una sola vez mediante un lanzador europeo.

El récord anterior pertenecía al Ariane 5, que en 2013 puso en órbita el vehículo de abastecimiento ATV Albert Einstein, con una carga de 20 toneladas destinada a la Estación Espacial Internacional.

La ESA destaca la versatilidad del cohete

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, aseguró que el Ariane 6 continúa demostrando su capacidad para realizar distintos tipos de misiones espaciales.

“El Ariane 6 ha vuelto a demostrar su valía, consolidando su versatilidad como lanzador capaz de llevar a cabo todo tipo de misiones a todas las órbitas, lo que nos da más confianza y posibilidades para el acceso autónomo de Europa al espacio”, afirmó.

El directivo destacó además que el cohete fue diseñado desde sus inicios como una plataforma modular capaz de evolucionar con nuevas configuraciones.

Más combustible y menores costos

Los nuevos motores elevan la capacidad total de combustible de cada propulsor hasta las 156 toneladas y aumentan su altura a 14.5 metros, sin modificar la estructura principal del Ariane 6.

La ESA explicó que la tecnología utilizada en estos propulsores también es empleada en el cohete Vega-C, lo que permite compartir componentes, optimizar la cadena de suministro y reducir costos operativos.

Esta estrategia facilitará la realización de un mayor número de lanzamientos y reforzará la capacidad de Europa para mantener un acceso independiente al espacio en los próximos años.

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