¿Qué es un nudo en navegación y cuánto equivale en kilómetros por hora?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es un nudo en navegación? Foto: Getty Images

Los barcos utilizan los nudos como unidad para medir su velocidad, una tradición que viene de los antiguos métodos de navegación, aunque la costumbre al medir distancias y velocidades es en kilómetros por hora, en el mundo marítimo esta medida continúa vigente.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), un nudo es una unidad de velocidad equivalente a una milla náutica por hora.

A diferencia de una milla terrestre, la milla náutica está relacionada con las dimensiones de la Tierra y equivale exactamente a mil 852 metros.

Esto significa que un nudo equivale a 1.852 kilómetros por hora, por ejemplo, un barco que navega a 15 nudos se desplaza aproximadamente a 27.7 km/h, mientras que una embarcación que alcanza 30 nudos viaja cerca de 55.5 km/h.

¿De dónde viene la medida de los nudos?

El origen del término está relacionado con los métodos antiguos de navegación, antes de que existieran sistemas como el GPS o instrumentos digitales, los marineros necesitaban una forma práctica de calcular qué tan rápido avanzaba un barco en el mar.

De acuerdo con NOAA, los navegantes utilizaban una herramienta conocida como corredera, que consistía en una cuerda con marcas o nudos distribuidos a cierta distancia, esta cuerda se lanzaba desde la parte trasera del barco y, mientras la embarcación avanzaba, los marineros calculaban cuántos nudos pasaban durante un periodo determinado de tiempo.

Con esa información podían estimar la velocidad del barco, con el paso de los años, el nombre de esa medición quedó establecido como “nudo”, aunque actualmente ya no se calcula de esa manera y existen equipos electrónicos mucho más precisos.

¿Por qué los barcos no usan kilómetros por hora?

La razón principal es que la navegación marítima necesita una medida relacionada con la geografía del planeta, según explica la Encyclopaedia Britannica, la milla náutica fue creada para facilitar los cálculos de navegación, ya que está vinculada con las coordenadas de la Tierra.

La milla náutica corresponde aproximadamente a un minuto de arco de latitud, por lo que resulta útil para calcular distancias recorridas sobre el agua y realizar trayectorias en mapas marítimos.

Aunque hoy los barcos cuentan con tecnología avanzada para conocer su ubicación y velocidad, el nudo continúa siendo la medida estándar utilizada en la navegación internacional.

Conversión de nudos a kilómetros por hora

Para convertir la velocidad de un barco de nudos a kilómetros por hora solo hay que multiplicar la cantidad de nudos por 1.852:

1 nudo: 1.852 km/h

5 nudos: 9.26 km/h

10 nudos: 18.52 km/h

20 nudos: 37.04 km/h

30 nudos: 55.56 km/h

50 nudos: 92.6 km/h

Así que cuando una embarcación indica que navega a cierta cantidad de nudos, significa la cantidad de millas náuticas que puede recorrer en una hora. Aunque esta medida nació de una técnica antigua, sigue siendo fundamental para la navegación moderna.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.