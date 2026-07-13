¿Azúcar en el espacio? Científicos descubren una extraña molécula en la Vía Láctea

GENERANDO AUDIO...

No se había descubierto azúcar en la Vía Láctea. Foto: Shutterstock

Un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología (CAB) detectó por primera vez azúcar en el medio interestelar, en una nube molecular cercana al centro de la Vía Láctea, un hallazgo que podría ayudar a explicar cómo surgieron las primeras formas de vida en la Tierra.

La molécula identificada es la eritrulosa, localizada en una nube molecular cercana al centro de la galaxia, y los resultados fueron publicados en la revista científica Nature Astronomy.

De acuerdo con los investigadores, este descubrimiento sugiere que los azúcares pudieron llegar a la Tierra primitiva hace unos 4 mil millones de años transportados por meteoritos y cometas, contribuyendo a la formación de los primeros ácidos nucleicos, esenciales para el desarrollo de la vida.

Hallan eritrulosa en una nube molecular de la Vía Láctea

La eritrulosa es un azúcar simple que, en la Tierra, se encuentra de forma natural en las frambuesas y otros frutos rojos, además de utilizarse como ingrediente en algunos cosméticos bronceadores. Sin embargo, es la primera ocasión en que un azúcar es identificado directamente en el medio interestelar.

El hallazgo se realizó en la nube molecular G+0.693-0.027, ubicada cerca del centro de la Vía Láctea. La detección fue posible gracias a observaciones realizadas con el radiotelescopio de 40 metros del Observatorio de Yebes, en Guadalajara, y el radiotelescopio de 30 metros del Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), en Pico Veleta, Granada.

Los científicos identificaron 12 señales espectroscópicas que coincidieron con el espectro de la eritrulosa obtenido previamente en laboratorio por la Universidad del País Vasco.

“Nuestro trabajo muestra que los azúcares se pueden formar de manera natural en el espacio“, explicó Izaskun Jiménez-Serra, investigadora del CAB y autora principal del estudio.

El hallazgo podría aportar pistas sobre el origen de la vida

Los investigadores destacan que este descubrimiento es especialmente importante porque, aunque anteriormente se habían encontrado azúcares como la ribosa y la glucosa en meteoritos y asteroides, nunca se había detectado un azúcar directamente en el medio interestelar.

Además, el estudio revela que la eritrulosa es al menos ocho veces más abundante que otros azúcares simples de tres átomos de carbono que, hasta ahora, no han sido detectados en esa región del espacio.

Tras este resultado, el equipo, en colaboración con especialistas de las Universidades de Extremadura y Radboud (Países Bajos), determinó que este azúcar puede formarse en hielos interestelares a partir de alcoholes y aldehídos sencillos con solo dos átomos de carbono.

Con base en la cantidad de eritrulosa encontrada en la nube molecular, los científicos estiman que entre 0.5 y 50 millones de toneladas de este azúcar pudieron haber llegado a la superficie terrestre durante el llamado Bombardeo Intenso Tardío, ocurrido hace entre 4 mil 100 y 3 mil 800 millones de años.

Ese periodo estuvo marcado por el impacto masivo de meteoritos y cometas, lo que pudo haber llevado compuestos orgánicos fundamentales para el desarrollo de los primeros procesos metabólicos y replicativos de la vida.

Carlos Briones, coautor del estudio e investigador del Centro de Astrobiología, señaló que la detección abre la puerta a localizar azúcares aún más complejos.

“La detección de eritrulosa en una nube molecular es un descubrimiento emocionante, porque abre la posibilidad de identificar en el medio interestelar azúcares más grandes, como la ribosa, que forma parte del ARN, y otras moléculas relevantes para el origen de la vida”. Carlos Briones

Los científicos concluyen que este hallazgo fortalece la hipótesis de que algunos de los ingredientes esenciales para el origen de la vida pudieron haberse formado en el espacio mucho antes del nacimiento de la Tierra.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.