Meta desactiva la opción de generar imágenes utilizando tus fotos de Instagram

GENERANDO AUDIO...

Meta da marcha atrás a polémica función de IA en Instagram | Foto: AFP

Meta desactivó la función que permitía generar nuevas imágenes con Meta AI y su nuevo modelo Muse Image a partir de las publicaciones de cuentas públicas en Instagram, tras no cumplir expectativas y plantear problemas de privacidad, según retomó la agencia de noticias Europa Press.

Cabe destacar que la nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) planteaba preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y el uso de sus imágenes sin permiso modificadas por la tecnología, según retomó la agencia Europa Press este lunes.

Meta da marcha atrás a polémica función de IA en Instagram

Unos días después del lanzamiento de Muse Image y su incorporación en Instagram, Meta anunció que esta función dejó de estar disponible, tal como se detalló el pasado 10 de julio en una actualización de su publicación de blog.

“Hemos recibido comentarios que indican que esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible”. Meta

La compañía reiteró que su intención con esta función era “proporcionar una herramienta creativa útil y permitir que los usuarios controlaran si su contenido público podía ser referenciado de esta manera“.

¿En qué consistía la polémica función de Meta AI en Instagram?

El pasado 10 de julio, la compañía de Mark Zuckerberg presentó Muse Image, su nuevo modelo de generación de imágenes desarrollado como un “socio creativo” para ayudar a los usuarios a crear imágenes de alta calidad para compartir en redes sociales.

La función, que se puso a disponibilidad en Meta AI, permitía generar contenido desde cero a partir de indicaciones de texto o trabajar sobre una imagen ya existente que facilitara el usuario.

Tras el lanzamiento de Muse Image, se dio a conocer que también permitiría mencionar a un usuario de Instagram en la aplicación de Meta AI para incorporar las fotos que dicha persona haya compartido de manera pública.

Cabe destacar que los usuarios podían gestionar esta opción desde los ajustes de su cuenta de Instagram, manteniéndola habilitada para que cualquiera pudiese mencionarlos con ‘@‘ y usar sus publicaciones en Meta AI.

Asimismo, podían desactivarla en cualquier momento dentro del menú ‘Compartir y reutilizar‘ y la opción ‘Permite que las personas creen con y reutilice tu contenido’.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.