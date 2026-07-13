En vivo: se verá un anillo de diamantes en el cielo: ¿cómo seguir el eclipse solar de agosto desde México?

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Anillo de diamantes. Imagen de la NASA.

Un eclipse solar total tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno que provocará un efecto óptico denominado “anillo de diamantes” en lugares como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA).

Muchos otros lugares del hemisferio norte experimentarán un eclipse solar parcial ese día, incluyendo partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Sin embargo, el “anillo de diamantes” solo se podrá ver en los países donde ocurra la totalidad.

El eclipse total de sol del 12 de febrero no se verá en México, pero sí se podrá seguir en una transmisión en vivo, a través de la Web TV de la ESA y YouTube.

Otros sitios como Time and Date, también transmitirán en vivo el eclipse solar que durará 2 minutos y 18 segundos.

¿Qué es el anillo de diamantes que se verá en el eclipse solar del 12 de agosto?

El “anillo de diamantes” es precedido por un efecto llamado “perlas de Baily”, que se produce cuando los últimos rayos de sol se filtran a través de los cráteres y valles en el borde de la Luna, creando una cadena de puntos brillantes.

Segundos después, ocurre el llamado “anillo de diamantes” antes o después de la totalidad, cuando solo queda visible una única “perla” muy brillante, explicó la NASA.

El astrónomo Samuel Navarro explicó, para Unotv, en qué consisten estos fenómenos visuales.

“Cuando un eclipse comienza, la Luna empieza a tapar el Sol, provocando que cada vez se vea menos luz. Pero, justo antes de que la Luna termine de taparlo, la pequeña fracción de luz que aún es visible, se filtra por el borde de la Luna, el cual es irregular debido a que la Luna tiene montañas, cráteres y valles, provocando que tome las formas del terreno lunar”, dijo el astrónomo en 2024.

“Entre los cráteres y las montañas [de la Luna] donde se filtra luz, pareciera que se ven como unas ‘bolitas’ de luz, esas son las que le llaman las ‘perlas de Bailey’. Justo después de las perlas, cuando éstas están desapareciendo nada más hay un ‘hilo de luz’ y ese es el ‘anillo de diamantes’”. Samuel Navarro

Es importante tener en cuenta que nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante un eclipse, cuando parte de su intensa luz queda bloqueada. Hacerlo puede dañar gravemente la vista.