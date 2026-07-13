¡El futuro llegó! Cirujanos utilizan robots humanoides para realizar cirugías por primera vez

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Foto: UC San DiegoJacobs School of Engineering

Un equipo de cirujanos de la Universidad de California en San Diego marcó un hito el pasado 8 de julio, al utilizar por primera vez dos robots humanoides teleoperados para realizar cirugías exitosas, demostrando el enorme potencial de esta tecnología para transformar la asistencia médica remota y resolver la escasez global de especialistas en quirófanos.

Este ensayo preclínico realizado en mamíferos grandes no primates, cuyos resultados se publicaron en la revista Nature, consistió en una extirpación de vesícula biliar ejecutada por un equipo híbrido de humano y máquina.

El procedimiento requirió de una segunda intervención realizada de forma conjunta por dos humanoides, abriendo el camino hacia el desarrollo de un asistente quirúrgico autónomo en el futuro cercano.

Foto: UC San DiegoJacobs School of Engineering

¿Cuáles son los beneficios de un robot humanoide en el quirófano?

La incorporación de estas plataformas móviles, llamadas comercialmente Surgie, busca solucionar las grandes desigualdades en el acceso a la salud, de acuerdo con los especialistas de la Universidad de California en San Diego.

A diferencia de los sistemas tradicionales de cirugía robótica especializados, que pesan más de 800 kilos y requieren quirófanos adaptados, estos modelos son mucho más compactos.

Con un peso de apenas 27 kilogramos y una altura de 1,5 metros, facilitan el despliegue de atención médica de campo en regiones aisladas o zonas de desastre.

Un importante avance para la medicina con robots

La doctora Nikita Thareja, residente de cirugía general en la Facultad de Medicina de la institución, destacó la asombrosa adaptabilidad que demostró este dispositivo tecnológico.

La especialista comentó que al equipo científico le sorprendió gratamente lo bien que el autómata se integró en su espacio de trabajo y en el flujo diario.

Asimismo, la coautora explicó que, aunque diseñaron adaptadores especiales para el instrumental tradicional, el control de estos sistemas resulta sumamente natural para los médicos.

Por su parte, los desarrolladores hicieron hincapié en que la versatilidad de la tecnología médica humanizada permitirá realizar múltiples tareas generales y una amplia variedad de procedimientos clínicos.

¿Qué sigue para los robots cirujanos?

A pesar del éxito del ensayo, los expertos señalaron que aún existen desafíos técnicos importantes en la teleoperación que deben ser resueltos próximamente.

Durante las intervenciones quirúrgicas, los dispositivos requirieron múltiples recalibraciones, lo que extendió significativamente la duración de los procedimientos en comparación con la tecnología actual.

Sin embargo, los autores recordaron que las primeras operaciones de cirugía laparoscópica robótica en la historia también demoraban horas y hoy se resuelven en minutos.

Otro factor crítico bajo estudio es la latencia, es decir, el retraso de respuesta entre el movimiento del cirujano y la reacción del robot.

La optimización de este parámetro es fundamental para asegurar la máxima precisión en futuras intervenciones a larga distancia en comunidades remotas o escenarios de emergencia.

La doctora Nikita Thareja y el grupo de investigadores visualizan un panorama donde este sistema no solo opere, sino que ejecute labores de soporte logístico.

¿Se pretende que los robots reemplacen a los médicos?

La coautora describió que el objetivo final de su línea de investigación es consolidar un entorno clínico avanzado para el quirófano del futuro.

En ese escenario ideal, los robots y los profesionales de la salud trabajarán codo con codo como un equipo integrado para salvar vidas.

Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre ingeniería y medicina dentro del Centro para el Futuro de la Cirugía de la UC San Diego.

Las autoridades del centro médico concluyeron que este avance refleja el valor de conectar la innovación técnica con la experiencia práctica en beneficio de los pacientes.

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