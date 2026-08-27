Bill gates lanza advertencia sobre inteligencia artificial: “Muchos empleos desaparecerán para siempre”

GENERANDO AUDIO...

Bill Gates lanza advertencia por la inteligencia artificial | Foto: AFP

Bill Gates, advirtió este miércoles que el mundo no está preparado para las consecuencias que traerá la inteligencia artificial (IA), que en su opinión destruye puestos de trabajo y amenaza el vínculo de los seres humanos, especialmente en el caso de los jóvenes.

el cofundador de Microsoft afirmó en un artículo publicado en su blog personal que la transición hacia la era de la IA será turbulenta y sostuvo que nadie ha presentado un plan creíble para gestionarla.

“La transición a la era de la IA será una de las etapas más turbulentas de la historia de la humanidad. En este momento, no nos estamos preparando adecuadamente para dicha transición”. Bill Gates

Bill Gates lanza advertencia sobre la inteligencia artificial

Bill Gates advirtió este 26 de agosto que “la IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia“, haciendo un llamado a proteger a los grupos más vulnerables.

“¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables ante los perjuicios que conlleva la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su medio de vida y la sensación de tener el control sobre su propio futuro?“, escribió.

El hoy presidente de la fundación filantrópica que lleva su nombre también reprochó que, actualmente, no existe un plan para facilitar la entrada en la era de la IA y añadió que probablemente apoyaría uno en caso de que existiera.

“Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos empujan demasiado fuerte para avanzar a toda velocidad“, advirtió.

Los tres riesgos principales por la IA, según Bill Gates

A través de su blog oficial, Bill Gates aprovechó para enumerar tres riesgos principales derivados del rápido despliegue de la inteligencia artificial

1. Destrucción permanente de empleos

Bill Gates escribió que las comparaciones con el paso del trabajo agrícola al de oficina son engañosas, puesto que aquella transición se desarrolló a lo largo de generaciones y creó nuevos puestos que seguían requiriendo pensamiento humano.

La IA, en cambio, puede sustituir al pensamiento mismo, alertó, lo que afectará a las siguientes áreas de manera particular en la siguiente década:

Derecho

Medicina

Atención al cliente

Software

Manufactura

Los primeros puestos de trabajo y los de nivel intermedio son los más expuestos, afirmó Gates, lo que implicará un mercado laboral con muchas menos vacantes para los jóvenes.

El trabajo manual se verá afectado de manera similar, a medida que los robots se abaraten. Por otro lado, los sectores de la construcción y la hostelería serán impactados hacia finales de la década.

Finalmente, Bill Gates sugirió que ciertos empleos deberían reservarse para humanos, incluso si la IA puede hacerlo mejor y más barato.

2. La inteligencia artificial en manos equivocadas

El segundo riesgo señalado por Bill Gates es la posibilidad de que nuevas capacidades de la IA caigan en malas manos, con ataques que son más rápidos de lo que las empresas pueden contrarrestar.

De manera particular, advirtió que los hospitales, los bancos, los sistemas de agua y las redes eléctricas estarían expuestos a riesgos por el mal uso de las nuevas tecnologías.

3. Niños y relaciones humanas afectadas por la IA

La tercera área de riesgo tiene que ver con los niños y las relaciones humanas, de acuerdo con el reciente artículo publicado en el blog de Bill Gates.

El cofundador de Microsoft citó estudios para afirmar que los chatbots de IA que nunca retan ni frustran a los usuarios corren el riesgo de volverse adictivos y de negar a las personas la oportunidad de desarrollar habilidades sociales.

Los bots de IA “nos roban las lecciones que aprendemos al relacionarnos con otras personas“, remató.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.