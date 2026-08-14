Uso de la IA para informarse creció al 10% globalmente, según Reuters

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Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para buscar información y enterarse de las noticias. El uso semanal de chatbots de IA como fuente informativa pasó de 7% a 10% a nivel global, de acuerdo con el Digital News Report 2026 del Reuters Institute.

En México, el consumo de noticias también se mueve hacia las plataformas digitales. 39% de las personas dice informarse mediante creadores o influencers, mientras las redes sociales se mantienen como una de las principales vías para acceder a información.

Inteligencia artificial gana espacio para informarse

El crecimiento de la IA como fuente de noticias todavía representa a una minoría, pero marca un cambio en la forma de buscar información. El Reuters Institute señala que sólo 1% considera a la IA su principal fuente de noticias, por lo que, por ahora, funciona sobre todo como una herramienta complementaria. Los usos van de la siguiente forma:

Hacer preguntas de seguimiento , con 45%

, con 45% El 43% pide resúmenes

42% busca las noticias más recientes

40% utiliza estas herramientas para evaluar la confiabilidad de una fuente

Pero hay un punto clave: la IA no sustituye la necesidad de comprobar la información. El propio informe señala que los usuarios que llegan a una noticia mediante un chatbot muestran interés por verificar la información y conocer su fuente original.

México cambia sus hábitos de consumo de noticias

El caso mexicano muestra una audiencia cada vez más vinculada con las plataformas. El 39% de los encuestados asegura prestar atención a creadores o influencers para informarse, una de las proporciones más altas entre los países hispanohablantes analizados.

Al mismo tiempo, la confianza en las noticias en México cayó a 31%, cinco puntos porcentuales menos que el año anterior y su nivel más bajo desde 2017, según el Reuters Institute.

El informe también registra que 45% de los mexicanos evita las noticias algunas veces o con frecuencia. Esto ocurre mientras las audiencias buscan información en redes sociales, videos, creadores y nuevas herramientas digitales.

Video y plataformas transforman la forma de informarse

A nivel global, el video online ya alcanza a 77% de las personas cada semana. Además, por primera vez, las redes sociales y plataformas de video superaron a la televisión y a los sitios de noticias como principal conjunto de fuentes informativas.

El cambio modifica la puerta de entrada a las noticias, pero no elimina la importancia de la credibilidad. La plataforma puede cambiar; la necesidad de conocer quién genera la información y de dónde proviene permanece.

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