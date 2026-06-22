Bootidas 2026: ¿cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más impredecible de junio?

Junio traerá uno de los espectáculos astronómicos más singulares del calendario, la lluvia de meteoros Bootidas, considerada por especialistas como la más impredecible del año debido a la gran variación en su actividad. Este fenómeno podrá observarse en distintos puntos del mundo, siempre y cuando las condiciones del cielo lo permitan.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), este evento forma parte de las lluvias de estrellas que ocurren cada año, pero con características poco habituales que hacen difícil anticipar su intensidad. En Unotv.com, te decimos cuándo verlas y por qué generan tanta expectativa entre astrónomos y aficionados.

¿Cuándo podrán verse las Bootidas 2026?

La lluvia de meteoros Bootidas estará activa del 22 de junio al 2 de julio de 2026, con su punto máximo de actividad el 27 de junio, fecha en la que se espera el mayor número de meteoros visibles.

Sin embargo, de acuerdo con la INAOE, el comportamiento de este fenómeno es irregular, por lo que la tasa de meteoros puede variar entre 0 y hasta 100 estrellas fugaces por hora, lo que las convierte en un fenómeno difícil de predecir.

A diferencia de otras lluvias de meteoros como las Perseidas o las Cuadrántidas, que suelen ser constantes y muy intensas, las Boótidas pertenecen a una categoría de actividad variable. Esto significa que algunos años apenas producen unos cuantos meteoros, mientras que en otros pueden sorprender con una actividad mucho más elevada.

Es por ello, que el mejor momento para observarlas será durante la noche del 27 de junio, hacia la zona noreste del cielo, en dirección de la constelación de Boötes.

Recomendaciones para observar las Bootidas

Lluvia de meteoros Bootidas 2026: cómo ver su máximo esplendor esta semana

Los especialistas recomiendan observar el fenómeno desde lugares oscuros, lejos de la contaminación lumínica y con cielo despejado.

Sin embargo, este 2026 la observación podría verse afectada por la presencia de una Luna casi llena, lo que reducirá la visibilidad de los meteoros más débiles; por lo que se recomienda verlas en la madrugada con un cielo oscuro.

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