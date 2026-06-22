Luna de Fresa 2026: fecha, hora y consejos para verla en México

La Luna llena de junio recibe el nombre de Luna de Fresa, la cual será la última microluna del año, es decir, que el satélite natural de la Tierra se verá aproximadamente un 5% más pequeña, explicó el sitio web Starwalk.

La Luna de Fresa tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio. Según Starwalk, es la Luna llena más cercana al solsticio de junio, lo que la convierte en la Luna llena más baja del año en el hemisferio norte

“En el hemisferio norte, la Luna aparece baja sobre el horizonte y puede verse dorada”. Starwalk

La Luna llena de junio aparecerá en el cielo de México desde las 18:00 horas, pero el mejor momento para disfrutar del fenómeno astronómico será cuando caiga la noche.

¿Qué otros nombre recibe la Luna de Fresa?

Los nombres alternativos para la Luna llena de junio son:

Chino: Luna del Loto

Celta: Luna de los Caballos

Cheroqui: Luna del Maíz Verde

Hemisferio sur: Luna del Roble, Luna Fría, Luna de la Noche Larga

Cabe destacar, que el nombre de cada Luna llena cambiando según el mes. Por ejemplo, en mayo se llamó Luna Azul.

¿Por qué se le llama Luna de Fresa?

Contrario a lo que se podría pensar, esta denominación no tiene relación directa con la astronomía, sino que encuentra su origen en la cultura de los Algonquinos, un pueblo nativo americano, explicó en 2025 la investigadora Julieta Fierro Gossman, quien falleció en septiembre de ese mismo año.

Los algonquinos nombraban así a la Luna llena de junio porque coincidía con la temporada de cosecha de fresas silvestres.

Los Algonquinos, era un pueblo originario de Estados Unidos que habitó desde Virginia hasta las Montañas Rocosas y al norte hasta la bahía de Hudson, tomaron a nuestro satélite como referencia para sus fechas importantes, contó Fierro hace un año para UNAM Global.

Nombres de las Lunas Llenas de 2026

Luna llena de enero: Luna del Lobo, superluna

Luna llena de febrero: Luna de Nieve

Luna llena de marzo: Luna del Gusano, Luna de Sangre

Luna llena de abril: Luna Rosa

1.ª Luna llena de mayo: Luna de las Flores, microluna

2.ª Luna llena de mayo: Luna Azul, microluna

Luna llena de junio: Luna de Fresa, microluna

Luna llena de julio: Luna del Ciervo

Luna llena de agosto: Luna del Esturión

Luna llena de septiembre: Luna de la Cosecha

Luna llena de octubre: Luna del Cazador

Luna llena de noviembre: Luna del Castor, superluna

Luna llena de diciembre: Luna Fría, superluna, Luna de Nochebuena

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