Estos modelos de iPhone tienen una vulnerabilidad que no puede corregirse y que da pie a su hackeo

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¿Qué modelos de iPhone son vulnerables a hackeos? | Foto: Getty Images – IA

Los chips A12 y A13 de iPhone están expuestos a “usbliter8“, una vulnerabilidad que, si bien no requiere acceso físico, puede comprometer por completo a algunos dispositivos antiguos de Apple, de acuerdo con una alerta del proveedor de servicios de seguridad, Paradigm Shift.

La vulnerabilidad “aprovecha tanto un fallo de hardware en el controlador USB como un defecto de configuración específico presente en el firmware del dispositivo“, pero lo más preocupante es que no tiene una solución sencilla.

¿Qué modelos de iPhone son vulnerables a “usbliter8”?

La vulnerabilidad se encuentra en la memoria de arranque de solo lectura (BootROM) de los iPhone con procesadores A12 y A13, es decir, aquellos lanzados entre 2018 y 2019:

A12 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR

A13 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2a generación)



El hecho de que el error esté en la ROM de arranque lo vuelve crítico, ya que se trata del primer código de memoria que ejecuta el celular al encenderse para comprobar la integridad.

Así describe Apple al Boot ROM: “Cuando se enciende un iPhone, su procesador de aplicaciones ejecuta inmediatamente el código de la memoria de solo lectura. Este código inmutable, conocido como raíz de confianza del hardware, se instala durante la fabricación del chip y se considera de confianza implícita“.

Una vulnerabilidad que no se puede corregir

Cuando alguien explota la vulnerabilidad en los iPhone, se “puede comprometer la integridad del dispositivo entero“, según advirtieron los investigadores de Paradigm Shift.

Además advirtieron que, una vez que la vulnerabilidad conocida como “usbliter8” afecta un chip, no se puede corregir, por lo que acarreará con ella por el resto de su vida útil.

“Si bien las generaciones más recientes han solucionado el problema subyacente, los dispositivos A12 y A13 afectados lo seguirán presentando durante el resto de su vida útil”. Paradigm Shift

Una “buena noticia” es que “usbliter8” requiere el acceso físico al iPhone para poder explotarla, lo que significa que sólo funciona en circunstancias específicas.

Además, es prevenible, pues los expertos aclararon que “los usuarios afectados deben tener en cuenta que la migración a hardware más reciente sigue siendo la solución más eficaz“.