Jared Borgetti y más leyendas de México prueban los Oakley Meta Vanguard jugando en el cráter de un volcán

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Leyendas de la Selección Mexicana prueban los Oakley Meta Vanguard | Foto: Uno TV

Jared Borgetti, Ricardo Osorio y Moisés Muñoz, exfiguras de la Selección Mexicana, aprovecharon la fiebre mundialista para recordar sus mejores tiempos en la cancha de futbol amateur que se encuentra en el cráter del volcán Teoca, al sureste de la Ciudad de México.

Las tres leyendas del Tricolor jugaron por algunos minutos contra un grupo de creadores de contenido y aprovecharon para probar los Oakley Meta Vanguard, los lentes deportivos con inteligencia artificial (IA) que contienen herramientas de entrenamiento para atletas de alto rendimiento.

¿Qué hacen los Oakley Meta Vanguard?

Los Oakley Meta Vanguard se pusieron a prueba este lunes 22 de junio en la cancha construida sobre el cráter del volcán Teoca durante una “cascarita”, incluyendo al exportero de América, Moisés Muñoz, quien destacó su ergonomía.

“Se adaptan a la cara perfectamente, tienes la mejor visibilidad que puedes tener. Además de toda la capacidad que tiene de grabar y de interpretar textos y demás, el simple hecho de que los puedas portar durante cualquier actividad, ya vas de gane. Te puedes mover y no se te van a caer nunca” Moisés Muñoz, exportero de la Selección Mexicana

Los tres exfutbolistas profesionales, incluyendo a Jared Borgetti y Ricardo Osorio, no comenzaron el partido amistoso sin decirle a Meta: “Hey Meta, graba”.

Los lentes inteligentes también cuentan con un botón de acción que, al mantenerlo presionado, graba video de toda la actividad del usuario con una cámara de 12MP a calidad de 3K.

Por otro lado, tuvieron la oportunidad de tomar fotografías al pedírselo a la inteligencia artificial de Meta o al apretar el botón una vez.

Para poder usar plenamente los lentes, el usuario debe descargar dicha app y configurar sus lentes. De esta forma, podrá personalizar las funciones, incluyendo:

Ver las fotos y videos tomados en “Galería”

Otras funciones de los Oakley Meta Vanguard

Estas gafas inteligentes están diseñadas para la actividad deportiva, por lo que contiene herramientas para atletas de distintas disciplinas como ciclismo, atletismo y deportes de nieve.

Tal como pudo comprobar un reportero de Uno TV, se puede personalizar la voz del asistente de IA con las voces de figuras como Awkwafina y John Cena (en inglés) y se les puede preguntar:

¿Qué estoy viendo en este momento?

¿Qué tal lo estoy haciendo?

¿Cómo voy?

En tiempo real, el asistente inteligente de los lentes ofrecerá datos como los kilómetros recorridos y el tiempo tomado hasta el momento. Además, dará un análisis del ritmo.

Por otro lado, el usuario puede pedirle a la IA de los Oakley Meta Vanguard que le dé motivación e, incluso, podrá reproducir una playlist específica para la rutina o para motivar.

¿Y qué tal se ve con estos lentes inteligentes?

Durante el partido amistoso en el volcán de Teoca, los jugadores solo se los quitaron si querían cabecear para no lastimarse; sin embargo, no se los removieron en ningún momento por temas de visibilidad.

Durante una prueba por parte de Uno TV, se comprobó que los Oakley Meta Vanguard ofrecen una visibilidad adecuada, ya que sus micas están reforzadas con tecnología Prim y cuentan con clasificación IP67, resistente al agua y al polvo.

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