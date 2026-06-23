Científicos del CSIC logran el nacimiento de tres cabras monteses mediante fecundación in vitro

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Las cabras siguen su proceso de desarrollo. Foto: Getty Images

Científicos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),consiguió por primera vez el nacimiento de tres ejemplares de la cabra montés (Capra pyrenaica) mediante fecundación in vitro.

El proceso inició en laboratorio, donde los investigadores lograron desarrollar embriones viables a partir de ovocitos fertilizados con espermatozoides recuperados de ejemplares de cabra montés ya fallecidos. Posteriormente, estos embriones fueron transferidos a hembras receptoras, lo que permitió concretar los nacimientos.

Un avance aplicado por primera vez en cabra montés

De acuerdo con el CSIC, esta es la primera ocasión en la que se aplica con éxito esta técnica de reproducción asistida en un íbice (bóvido), lo que abre nuevas posibilidades para la conservación de especies silvestres en riesgo o con poblaciones limitadas.

Los gametos utilizados fueron obtenidos de tejidos reproductivos recuperados post mortem en dos zonas protegidas: la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, en Madrid, y la Reserva Andaluza de Caza de las Sierras de Tejeda y Almijara, en Málaga.

El equipo científico aplicó técnicas de reproducción asistida avanzadas, entre ellas la criopreservación de espermatozoides, almacenados en nitrógeno líquido a temperaturas cercanas a los -200 grados Celsius, lo que permite conservar su viabilidad durante largos periodos.

Este procedimiento facilita el uso de material genético de animales fallecidos para futuros procesos de inseminación controlada en programas de conservación.

El investigador del INIA-CSIC, Julián Santiago Moreno, explicó que el tiempo de recolección del material genético es determinante, ya que los espermatozoides deben recuperarse en las primeras horas tras la muerte del animal para mantener su capacidad fecundante.

La técnica actual permite construir una reserva genética completa, al integrar ovocitos obtenidos post mortem y la congelación de embriones. Tras aplicar la técnica a ovocitos de cabra montés, el equipo investigador transfirió los embriones criopreservados a cinco hembras receptoras, donde continuaron su desarrollo en condiciones controladas hasta su etapa de gestación.

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