Cambiará la alerta sísmica que llega a los celulares en México

La alerta sísmica que llega a los teléfonos celulares en México tendrá cambios. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que se eliminará la leyenda “alerta presidencial” y se utilizará un mensaje estandarizado de emergencia.

Con esta modificación, las compañías de telefonía celular y las marcas de dispositivos móviles estarán obligadas a mostrar un solo mensaje de alerta ante la posible llegada de un sismo, con el objetivo de evitar confusiones entre la población.

¿Qué cambio habrá en la alerta sísmica que llega a los celulares?

De acuerdo con la autoridad, la decisión se tomó tras las confusiones generadas por las alertas sísmicas emitidas los días 2 y 16 de enero de 2026, lo que llevó a concluir que era necesario retirar la leyenda “alerta presidencial”.

Hasta el momento, este es el único cambio confirmado. No obstante, el órgano regulador señaló que en las próximas semanas se darán a conocer los lineamientos que deberán seguir tanto los fabricantes de teléfonos móviles como las empresas de telefonía.

El objetivo principal de la modificación es que el mensaje sea claro, permita una identificación inmediata de la emergencia y ayude a que las personas reaccionen con rapidez ante un posible movimiento telúrico.

¿Qué es el Sistema de Alertamiento Masivo?

El Sistema de Alertamiento Masivo es una herramienta que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares ubicados en una zona geográfica específica ante situaciones de emergencia o desastres naturales, utilizando las antenas de la red celular.

Este sistema puede emplearse para sismos, inundaciones, huracanes y otros eventos de riesgo. De acuerdo con la información disponible, el sistema fue probado durante el simulacro del 19 de abril de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde alcanzó una cobertura del 98%.

Con estos cambios, las autoridades buscan mejorar la comunicación de emergencias y reducir la confusión en momentos críticos para la población.

