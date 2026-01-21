Simulacro en Colima podría activar alertas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Apps de alerta sísmica podrían emitir aviso en CDMX hoy. Foto: Cuartoscuro

La alerta sísmica podría sonar este miércoles 21 de enero de 2026, debido a un simulacro programado en el estado de Colima, informaron autoridades de Protección Civil.

Debido a la cobertura de estas aplicaciones, es posible que la alerta también se escuche en dispositivos móviles ubicados fuera de Colima, incluida la Ciudad de México (CDMX), aunque el simulacro no se realice en esa entidad.

El ejercicio se realizará a las 12:00 horas en punto, por lo que si la alerta se activa exactamente a esa hora, no se trata de un sismo real, sino de un simulacro preventivo.

¿Dónde se escuchará la alerta del simulacro?

La alerta será transmitida a través de:

Estaciones de radio locales en Colima

Teléfonos celulares que cuenten con aplicaciones de alertamiento sísmico, como SASSLA o SkyAlert, entre otras

¿Se activará la Alerta Presidencial?

Las autoridades aclararon que no se activará la Alerta Presidencial, por lo que el aviso no llegará mediante el sistema nacional de alertamiento, sino únicamente por radios locales y apps sísmicas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la CDMX informó que la activación de la alerta sísmica se realizará de manera manual solo en el estado de Colima.

