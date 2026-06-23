Minanbé, la ciudad maya virgen que permaneció oculta en la selva de Calakmul, Campeche

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Minanbé, cuyo significado es “no hay camino”, es el nombre con el que fue bautizada una ciudad maya virgen descubierta al norte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche, por un equipo de especialistas mexicanos y eslovenos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la presencia de 14 estelas y altares sugiere que este asentamiento tuvo un papel relevante en la jerarquía regional durante el periodo Clásico Tardío, entre los años 600 y 900 d.C.

El hallazgo marca la culminación de tres décadas de trabajo del arqueólogo Ivan Šprajc, adscrito al Centro de Investigación de la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias, quien ha encabezado un proyecto dedicado al reconocimiento de las Tierras Bajas Mayas Centrales, una región que llegó a albergar entre 9 y 11 millones de habitantes durante su época de mayor esplendor.

Se cree que tuvo un lugar importante en el Clásico Tardío. Foto: INAH

¿Cómo descubrieron Minanbé?

El hallazgo ocurrió durante una nueva temporada de campo en la que los especialistas mexicanos y eslovenos retomaron la exploración del sector norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

El equipo buscaba verificar información obtenida mediante tecnología LiDAR, un sistema de escaneo láser aerotransportado que permite detectar estructuras ocultas bajo la vegetación.

Las imágenes mostraron indicios de un asentamiento de aproximadamente 15 hectáreas al poniente de Chactún, otro importante centro maya descubierto por el mismo proyecto en 2013.

Foto: INAH

Para llegar al sitio, arqueólogos y trabajadores de la comunidad de Constitución abrieron brecha durante varios kilómetros en plena selva.

Primero avanzaron en cuatrimotos y después continuaron a pie entre la vegetación hasta alcanzar la zona donde se encontraban las estructuras.

“En comparación de otros lugares en los que hicimos recorridos de superficie, aquí el acceso resultó mucho más difícil; sin embargo, en los últimos tres años, es el primero que encontramos intacto, no hay calas de saqueo. Fue un descubrimiento, una gran sorpresa que nos llevamos”. Ivan Šprajc, arqueólogo

La ausencia de caminos o brechas abiertas por actividades madereras llamó la atención de los investigadores. Esa condición permitió que el sitio permaneciera prácticamente intacto y sin evidencias de saqueo arqueológico.

“Por eso elegimos el nombre de Minanbé, que proviene del maya yucateco (mina’an, ‘no hay’, y be, ‘camino’). Así, seguimos la tradición en la arqueología maya de denominar algunos sitios según alguna característica del lugar o en alusión a las circunstancias del descubrimiento”. Ivan Šprajc, arqueólogo

Foto: INAH

Una ciudad maya monumental oculta en la selva

Una vez en el lugar, los especialistas confirmaron la existencia de un importante núcleo urbano compuesto por plazas rodeadas de edificios palaciegos y religiosos, además de terrazas, humedales y sistemas de canalización de agua.

Entre las construcciones destaca un templo piramidal que supera los 13 metros de altura y que presenta rasgos arquitectónicos asociados al estilo Río Bec, como mampostería fina, paneles lisos en la fachada, escalinatas empinadas y molduras superiores.

Foto: INAH

Los investigadores también registraron una serie de monumentos distribuidos a lo largo de una calzada que conecta los sectores central y noreste de la ciudad.

En total identificaron 14 estelas y altares, varios de ellos con representaciones iconográficas y textos jeroglíficos.

Foto: INAH

Los enigmas que esconden las estelas

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la llamada Estela 1, donde aparece una escena de decapitación protagonizada por un personaje que sostiene una especie de cuchillo o hacha.

De acuerdo con el epigrafista Octavio Esparza Olguín, en la parte superior del monumento aparece una fecha correspondiente al año 849 d.C., un dato que podría relacionar la colocación de varias estelas con los últimos momentos de ocupación de la ciudad durante el periodo Clásico Terminal.

Foto: INAH

Los arqueólogos también localizaron altares circulares y rectangulares. Algunos muestran señales de alteración intencional ocurrida en tiempos antiguos.

Entre ellos sobresale el Monumento 6, una pieza fragmentada que conserva la imagen de un gobernante adornado con tocado de plumas, collares y otros elementos distintivos de poder.

Según los primeros estudios, uno de sus textos jeroglíficos podría corresponder a finales del siglo VII, lo que lo convertiría en uno de los registros más antiguos identificados en la región.

Foto: INAH

Un hallazgo que abre nuevas preguntas

Los investigadores consideran que Minanbé alcanzó su apogeo durante el periodo Clásico Tardío y que probablemente desempeñó un papel relevante dentro de la organización regional vinculada con la producción agrícola y el intercambio de excedentes.

Sin embargo, el hallazgo también plantea nuevas interrogantes. Entre ellas destaca la posible llegada de grupos procedentes del norte de la península de Yucatán en una época cercana al abandono de la ciudad, quienes habrían modificado algunos monumentos con la intención de alterar antiguos discursos de poder.

Por ahora, el análisis de las estelas, altares y textos jeroglíficos continuará para reconstruir con mayor precisión la historia de esta ciudad maya que permaneció oculta durante más de mil años en la selva campechana.

Foto: INAH

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