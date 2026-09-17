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Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo el mejor resultado de una universidad mexicana en la edición 2026 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, al alcanzar el sitio 41 del mundo en Ciencias Veterinarias.

El ranking, dado a conocer este 15 de septiembre, evalúa 57 áreas académicas correspondientes a los campos de Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

#BoletínUNAM La UNAM logra el mejor resultado de una universidad mexicana en el Global Ranking of Academic Subjects 2026 > https://t.co/zJXab7UVaB pic.twitter.com/RTHNbHcfWJ — UNAM (@UNAM_MX) September 17, 2026

En esta edición aparecen nueve universidades mexicanas en el listado final. La UNAM obtuvo además posiciones destacadas en Ecología, Ciencias Atmosféricas y Ciencias de la Tierra.

¿En qué áreas destacó la UNAM?

La Universidad Nacional obtuvo sus mejores posiciones en:

Ciencias Veterinarias: sitio 41

sitio 41 Ecología: sitio 51-75

sitio 51-75 Ciencias Atmosféricas: sitio 76-100

sitio 76-100 Ciencias de la Tierra: sitio 101-150

El sitio 41 conseguido en Ciencias Veterinarias representa la posición más alta alcanzada por una institución mexicana en esta edición del ranking.

UNAM aparece en 17 áreas académicas

Además de conseguir el mejor resultado individual de una universidad mexicana, la UNAM fue la institución del país con presencia en más áreas del GRAS 2026.

De las 30 clasificaciones obtenidas en conjunto por las nueve universidades mexicanas incluidas en el listado, 17 corresponden a la Universidad Nacional y las 13 restantes se distribuyen entre las otras ocho instituciones.

Las 17 áreas de la UNAM se distribuyen entre los cinco campos evaluados:

Ciencias Naturales: siete áreas

siete áreas Ciencias de la Vida: cuatro áreas

cuatro áreas Ciencias Médicas: tres áreas

tres áreas Ingeniería: dos áreas

dos áreas Ciencias Sociales: una área

De acuerdo con la información del ranking, estas clasificaciones reflejan el trabajo de académicos y estudiantes en institutos, facultades y laboratorios de la Universidad, acumulado a lo largo de cinco años de publicaciones.

¿Qué evalúa el Global Ranking of Academic Subjects?

El GRAS 2026 incluye cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones.

Para esta edición se considera la producción publicada entre 2021 y 2025, a partir de información de Web of Science e InCites.

La evaluación se organiza en cinco categorías:

Personal académico de clase mundial

Producción científica de clase mundial

Investigación de alta calidad

Impacto de la investigación

Colaboración internacional

La UNAM señala que el alcance obtenido en las distintas áreas evaluadas sostiene su lugar entre las universidades de referencia en América Latina y el resto del mundo.

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