¡Claude en la mira! Grupo de Yemen usó la IA de Anthropic para crear armas teledirigidas

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¡No paran las polémicas con Claude y Anthropic! | Foto: AFP

Una célula en Yemen utilizó la inteligencia artificial (IA) Claude de Anthropic para desarrollar armas teledirigidas y software de navegación militar en sustitución de ingenieros militares, según anunció el jueves la empresa estadounidense.

La tecnológica detectó y desarticuló estas operaciones ilícitas mientras los rebeldes hutíes protagonizan una ofensiva militar a gran escala tras el recrudecimiento del conflicto armado en el país árabe.

Tres programas bélicos impulsados con IA

De acuerdo con el informe de Anthropic, los actores maliciosos ejecutaban tres iniciativas armamentísticas avanzadas utilizando el sistema de computación y razonamiento del chatbot.

Entre los planes figuraban un cohete con autoguiado mediante procesadores tipo smartphone, un misil balístico con más de 2.000 km de alcance y un proyectil con planeador hipersónico.

La célula buscó reemplazar a un equipo entero de especialistas en software de navegación, guiado y control balístico mediante las capacidades de la plataforma digital.

Alcance, fallos técnicos y contexto militar

La empresa tecnológica estadounidense aclaró que no hay indicios de que hayan conseguido desplegar armamento operativo, confirmando el fracaso de una prueba inicial con un cohete guiado.

Tras la detección de estas actividades ilegales, Anthropic canceló de inmediato las cuentas vinculadas y compartió los hallazgos técnicos para mitigar futuras amenazas operativas.

El incidente coincide con una etapa de alta tensión geopolítica en Yemen, donde las fuerzas insurgentes continúan afianzando posiciones estratégicas clave en el estrecho de Bab el Mandeb.

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