¡Alerta de estafa en CDMX! Abres una foto en apps de mensajería y te extorsionan

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¡Mucho cuidado con las fotos de una sola visualización! | Foto: Cuartoscuro – IA

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó este jueves a los ciudadanos por una estafa que utiliza fotografías de visualización única en apps de mensajería instantánea para provocar miedo, intimidación y exigir dinero a las víctimas.

Cabe destacar que la Policía Nacional de España también alertó por esta modalidad de extorsión el pasado 1 de septiembre, advirtiendo que ocurría a través de WhatsApp; sin embargo, la autoridad capitalina no precisó que ocurriera únicamente en la aplicación de Meta.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC, a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de #Estafa que utiliza fotografías de #VisualizaciónÚnica en aplicaciones de mensajería para generar miedo, intimidación y exigir dinero a las… pic.twitter.com/3e61m2ggFh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2026

Si te llegan fotos de visualización única… ¡no las abras!

El nuevo fraude comienza cuando el usuario recibe una fotografía de visualización única desde un número desconocido o con el que no se mantiene comunicación previa a través de las apps de mensajería instantánea, según la Policía Cibernética.

Una vez que la víctima abre la imagen, los cibercriminales aseguran que fue enviada por error o acusan a la víctima de haber accedido a contenido privado.

Finalmente, los delincuentes amenazan al usuario con supuestas denuncias, acciones legales o la difusión de información, con el propósito de exigir un pago.

“Esta modalidad se aprovecha de técnicas de ingeniería social que buscan provocar miedo, culpa y urgencia para conseguir dinero o información personal”. Policía Cibernética, SSC CDMX

La unidad de la SSC de la Ciudad de México aseguró que, en algunos casos, los responsables utilizan otros número telefónicos o se hacen pasar por:

Autoridades

Abogados

Familiares

Fuente: SSC CDMX

De esta forma, los criminales aumentan la credibilidad de las amenazas y ejercen presión psicológica, de acuerdo con la Policía Cibernética.

La alerta de las autoridades capitalinas corresponde con la descripción que hizo la Policía Nacional de España a inicios del presente mes de septiembre.

🤔¿Te ha llegado por #whatsapp una #foto de visualización única desde un número desconocido?



⚠️¡Cuidado! No es lo que parece 👀

👉🏼Te contamos cómo funciona esta #estafa#ciberseguridad pic.twitter.com/NxUiDWYXX7 — Policía Nacional (@policia) August 31, 2026

La unidad de Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México recordó que enviar o abrir una foto de visualización única en apps de mensajería no es un delito por sí mismo ni genera responsabilidad legal.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Sin embargo, antes la presente modalidad de estafa y extorsión, las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones:

No abras fotografías o archivos de visualización única enviados por números desconocidos.

Mantén la calma si después de visualizar una imagen recibes amenazas, acusaciones o mensajes intimidatorios.

No realices depósitos, transferencias ni proporciones datos personales o bancarios.

No continúes la conversación con el presunto extorsionador.

Bloquea y reporta el número directamente desde las aplicaciones.

Conserva capturas de pantalla, números telefónicos, mensajes y cualquier otra evidencia.

Activa la verificación en dos pasos y revisa las opciones de privacidad.

Informa a familiares y personas de confianza de esta modalidad para evitar nuevas víctimas.

Denuncia cualquier intento de fraude o extorsión ante las autoridades correspondientes.

Fuente: SSC CDMX

La Policía Cibernética también llamó a los usuarios a ponerse en contacto con sus expertos en caso de que identifiquen esta modalidad de fraude o si es víctima de un intento de extorsión:

Teléfono: 55 5242 5100 (ext. 5086)

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Finalmente, los usuarios capitalinos pueden recibir alertas y recomendaciones de seguridad digital a través de las cuentas oficiales de redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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