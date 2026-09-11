WhatsApp ya no funciona en estos celulares Android… ¡y se acerca una limpia en iPhone!

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¿Todavía puedes usar WhatsApp en tu celular? | Foto: AFP – IA

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea de Meta, anunció oficialmente que, desde el pasado martes 8 de septiembre, la app dejó de funcionar en celulares que no cuentan con sistema operativo Android 6 o versiones posteriores.

Además, se dio a conocer que, a partir del próximo lunes 30 de noviembre de 2026, sólo se admitirán los modelos de iPhone que cuenten con iOS 15.5 y versiones posteriores.

En este contexto, WhatsApp recomendó usar teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores, pues son a los que ofrece soporte.

Cabe destacar que, antes de dejar de admitir el sistema operativo, el usuario debió recibir una notificación en WhatsApp y se le recordará varias veces que debe actualizarlo.

¿Qué celulares Android se quedaron sin WhatsApp?

El Centro de Ayuda de WhatsApp no precisó exactamente qué modelos dejaron de soportar la aplicación; sin embargo, el portal especializado Xataka aseguró que estos dispositivos dejaron de recibir la actualización necesaria:

Samsung Galaxy S2 Galaxy S3 mini Galaxy Trend Lite Galaxy Core Galaxy Ace 2

LG Optimus L3 II Optimus L5 II Optimus F5 Optimus L7 II

Huawei Ascend Mate Ascend G740 Ascend D2

Sony Xperia Z Xperia Z2 Xperia SP



Fuente: Xataka

Con esta decisión de WhatsApp, la versión 5.0 de Android, también conocida como Lollipop, queda oficialmente obsoleta tras salir al mercado en 2014, es decir, hace casi 12 años.

Este sistema operativo tenía una cuota de mercado global del 0.69% con corte a marzo de 2026, de acuerdo con el portal deStatcounter.

¡Actualiza tu iPhone para no quedarte sin WhatsApp!

Los únicos celulares de Apple que ya no son compatibles con WhatsApp son aquellos que se quedaron estancados en el sistema operativo iOS 12, entre ellos: iPhone 5s y 6, de acuerdo con Xataka.

Es decir, los usuarios con los siguientes modelos de iPhone deberán asegurarse de recibir la actualización a iOS 15.5:

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone XS y XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (primera, segunda y tercera generación)

Fuente: Xataka

Cabe destacar que los usuarios con los modelos más recientes de iPhone no tendrán problemas para actualizar su sistema operativo y seguir utilizando WhatsApp.

¿Cómo revisar el sistema operativo de tu celular?

Android

Abre la app de Configuración del dispositivo

Presiona Acerca del teléfono o Acerca de la tablet Versión de Android

o Encuentra información sobre lo siguiente: La versión de Android La actualización de seguridad de Android La actualización del sistema de Google Play El número de compilación



Fuente: Google

iOS

Ve a Configuración

Toca General

Toca Información

Revisa “Versión de iOS”

Fuente: Apple

Así elige WhatsApp los modelos que ya no son compatibles

WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite y hace las actualizaciones correspondientes, por lo que cada año analiza los dispositivos y software más antiguos o con el menor número de usuarios.

“Es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp“, según la plataforma.

Por otro lado, el celular del usuario debe poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación, según la app de Meta.

Finalmente, la aplicación de mensajería instantánea asegura que no admite la configuración de nuevas cuentas en dispositivos que solo funcionan con Wi-Fi.

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