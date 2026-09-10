Robots “se manifiestan” en las calles de Polonia para exigir reglas para la IA

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El uso de robots busca demostrar que esta tecnología ya es una realidad. Foto: AFP

Robots salieron a las calles de Varsovia, Polonia, para pedir la regulación de la inteligencia artificial (IA) ondeando banderas, “entonando” lemas y desfilando en círculo.

La marcha de humanoides fue organizada este 7 de septiembre por Democratism, con alrededor de 30 unidades, abriendo el debate sobre cómo la IA y la robotización pueden afectar al mercado laboral.

🇵🇱 En Polonia, los robots formaron parte de una manifestación organizada por humanos destinada a resaltar las preocupaciones sobre el desplazamiento de empleos impulsado por la IA y pedir una regulación más fuerte. pic.twitter.com/4CdyLV72F1 — Lázaro 🌍🌎🌏 (@Eurolazaro) September 10, 2026

“Los robots presentes aquí deben mostrar que esta tecnología ya es una realidad”, declaró a la AFP Agibot A3, un robot humanoide que funciona con IA.

A través de los altavoces de los robots se escucharon consignas como “Defiendan los puestos de trabajo”, “Llegó la hora de las reglas” y “No esperen, regulen”.

Robots advierten sobre cambios en el trabajo

Manifestación de robots. Foto: AFP

El organizador de la marcha, Grzegorz Kulis, señaló que uno de los principales objetivos era llamar la atención sobre la posible sustitución de personas tanto por robots humanoides como por la IA aplicada al trabajo cognitivo.

“Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema”, afirmó Kulis, quien también destacó la necesidad de establecer normas y regulaciones que funcionen como una protección para los trabajadores.

Según el organizador, utilizar robots durante la protesta permitió mostrar de manera directa las capacidades que ya tiene esta tecnología y, al mismo tiempo, destacar la rapidez con la que está avanzando.

“Estos robots ya pueden moverse por ahí libremente, ya están ‘protestando’”, comentó.

Ministro de Asuntos Digitales se suma al debate

Entrevista a robot manifestante. Foto: AFP

La protesta se realizó frente al Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia. Su titular, Krzysztof Gawkowski, se acercó al lugar y conversó con Kulis.

El ministro consideró que los modelos de IA sin control, incorporados en robots humanoides que continuarán evolucionando conforme avance la robotización, representan un problema grave.

Kulis, quien dirige el departamento de informática de una empresa de robótica y también es director ejecutivo de una agencia de empleo, afirmó que existe una responsabilidad de informar a la sociedad sobre los rápidos cambios tecnológicos.

“En lo personal, nos asustan”, declaró a la AFP.

Cabe destacar que, en julio, Polonia aprobó una ley destinada a hacer cumplir la legislación europea vigente en materia de IA, mediante una autoridad nacional específica.

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