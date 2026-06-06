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Robot humanoide pierde el control y golpea a un niño durante una exhibición. AFP

Un robot humanoide protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales luego de que golpeara a un niño durante una exhibición pública en la región china de Xinjiang.

El momento quedó grabado en video y muestra cómo un modelo Unitree G1, equipado con una peluca azul, ejecuta un movimiento repentino que termina impactando el abdomen de un menor que observaba la demostración a corta distancia.

De acuerdo con reportes del diario Shanghai Daily, el niño no sufrió lesiones graves, aunque el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo doblarse de dolor.

A robot kicked a little boy in the stomach



We're officially one software update away from Terminatorpic.twitter.com/iO9jv2qUuf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

El incidente reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los robots humanoides en espacios públicos, especialmente ahora que estas máquinas comienzan a participar en eventos, exhibiciones y tareas cada vez más cercanas a las personas.

El Unitree G1 es uno de los robots humanoides más avanzados desarrollados en China y, aunque pesa alrededor de 30 kilogramos, cuenta con motores capaces de generar una fuerza considerable en sus extremidades.

Las imágenes provocaron una oleada de reacciones en internet, muchos usuarios recurrieron al humor para comparar el accidente con películas de ciencia ficción como Terminator.

¿Es común que pase esto?

Este tipo de incidentes suelen estar relacionados con errores de programación, fallos en los sistemas de equilibrio o problemas en los protocolos de seguridad, más que con comportamientos autónomos peligrosos.

Aun así, el caso pone sobre la mesa la necesidad de establecer medidas más estrictas cuando estas máquinas interactúan con el público, especialmente con menores de edad.

El accidente en Xinjiang tampoco es un hecho aislado, a principios de este año, otro robot de la misma compañía perdió el equilibrio durante una demostración y comenzó a mover sus extremidades de forma descontrolada, alcanzando a golpear a una persona entre los asistentes.

Another robot-caused human injury has occurred with G1.



With existing reinforcement learning policies, their robot is trained to do whatever it takes to stand up after a fall. During that recovery attempt, it kicked someone in the nose, causing heavy bleeding and a possible… pic.twitter.com/1BS9COAaLX — Eren Chen (@ErenChenAI) February 18, 2026

Estos episodios han alimentado el debate sobre los riesgos de una tecnología que avanza a gran velocidad y que ya es capaz de caminar, correr, subir escaleras, transportar objetos e incluso realizar tareas complejas en entornos industriales.

La discusión también ha llegado al ámbito legal, en Estados Unidos, un exingeniero de la empresa Figure AI presentó una demanda en 2025 en la que advirtió sobre los posibles peligros de algunos robots humanoides de gran tamaño.

Según el documento citado por diversos medios especializados, estas máquinas poseen la fuerza suficiente para causar lesiones graves si se producen fallos en sus sistemas de control.

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