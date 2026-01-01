Policías robot y sus funciones con los agentes de la vida real

GENERANDO AUDIO...

Policías robot para tareas de apoyo. Foto: Getty

Las fuerzas de seguridad tendrán una contribución tecnológica que los ayude a garantizar la seguridad ciudadana, esto mediante policías robot, los cuales serán impulsados por la inteligencia artificial (IA).

El objetivo del trabajo entre máquinas y personas es para tener ciudades más seguras; aunque inicialmente se necesitará ser un poco cautelosos al integrar las tecnologías robóticas, señalan expertos.

¿Qué funciones tendrán los policías robot?

Los primeros policías robot tendrán de primera instancia dos funciones; una, es la de establecer una distancia entre el agente y la amenaza potencial, y la segunda es proporcionar datos e inteligencia a los oficiales.

Esta ayuda tecnológica se plantea para que puedan patrullar en espacios públicos. También se contempla la adición de equipo al estilo militar con un brazo extensible, de esta manera se estaría reinventando el concepto de seguridad.

“Los robots pueden ayudar a los departamentos de policía en sus actividades diarias”, así lo comentó Tung Ng, vicepresidente de sistemas terrestres no tripulados Teledyne FLIR. Esta empresa es una de las principales fabricantes de robots modernos. Solo su packbot vendió más de 4 mil unidades.

¿Cómo están equipados los robots policías?

Estos robots policía también están equipos con cámaras infrarrojas y ultra HD, igualmente ofrecen una vista de 360 grados. Vienen con capacidades de escaneo térmico y sensores para detectar materiales radiactivos y productos químicos. La IA que tienen ayuda a enviar datos en tiempo real.

Antecedente de los robots policía

Los packbots cuestan más de 900 mil euros y se utilizan desde hace tiempo en tareas de rescate y del ejército. Pero conforme han ido evolucionando, son más económicos y con diseño más pequeño, los departamentos de policías los usan para detectar y desactivar bombas. Esto contribuye a la idea de implementar robots policía con otras funciones en la vida diaria.

¿Cuál es la preocupación de usar robots policía?

Si bien son impulsados por la tecnología de IA, activistas en derechos civiles muestran su preocupación por integrarlos a las fuerzas de seguridad. Al ser insensibles y no humanos carecen de la cautela que puede tomar un agente humano al interactuar con un ciudadano, dejando ver que no hay preocupación en los robots.

Robot usado como arma

En Dallas, Estados Unidos, se ha registrado el único caso donde un robot fue usado como arma en 2016 para eliminar a un sospechoso después de que hubiera matado a policías. Desde entonces, muchos fabricantes han pedido que se abstengan de armas robots policía.

Voto de confianza a la tecnología

Pero lo que sí ha dado un paso adelante es el modo vigilancia de estos aparatos, al ser usados en patrullaje de espacios públicos en el mundo. Un ejemplo es el proyecto piloto de la startup suiza Up Ascento que lanzó un robot patrulla con LED, un micrófono, un altavoz y una cámara térmica para detectar intrusos.

Sus transmisiones en vivo permiten identificar rápidamente amenazas y han ayudado a la policía en algunas investigaciones.

