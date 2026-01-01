Alerta Profeco por cargador inalámbrico Belkin, podría sobrecalentarse y provocar incendios

GENERANDO AUDIO...

El llamado incluye 128 unidades, destacó la dependencia. Foto: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió una alerta lanzada por la empresa JM Distribuidores debido al riesgo de sobrecalentamiento e incendio de un cargador inalámbrico Belkin.

Se trata del “Auto-Tracking Stand Pro”, modelo MMA008, series 57X10F61E00046 / 57X10F67E06078, informó la dependencia este jueves 1 de enero.

¿Cuál es la falla del cargador inalámbrico Belkin?

La alerta involucra a 128 productos con un defecto de fabricación que provoca que, en algunas circunstancias, el componente de la celda de iones de litio del soporte de carga inalámbrica portátil pueda sobrecalentarse. Esto representa peligro de incendio para los usuarios.

“Por ello, la empresa ha decidido detener la venta de las unidades afectadas y anunció que realizará el reembolso a quienes las adquirieron”, destacó la Profeco en un comunicado.

Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto a través de un formulario de solicitud en línea en: http://www.belkin.com/MMA008recall.

También, pueden comunicarse al 001 866 231 0370 o enviar correo electrónico a BelkinMexicoCustomerService@belkin.com.

Cabe mencionar que esta campaña inició el pasado 13 de noviembre de 2025 y concluirá en el mismo día de este año.

“Hasta la fecha del lanzamiento de la alerta, JM Distribuidoras indicó que no ha recibido ningún tipo de reporte o reclamación al respecto”, resaltó la Procuraduría Federal del Consumidor.

