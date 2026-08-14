Jimena, estudiante de Veterinaria de la UNAM y participante de La Flor Más Bella del Ejido que busca cuidar Xochimilco

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Obtuvo el segundo lugar en La Flor Más Bella del Ejido Foto: UNAM Global

Jimena Chávez Rivas estudia el décimo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recientemente consiguió el segundo lugar en La Flor Más Bella del Ejido, uno de los certámenes con mayor tradición en Xochimilco.

Pero, detrás de ese reconocimiento hay una historia que mezcla animales, ciencia, arte y el orgullo por el lugar donde creció.

Para Jimena, estudiar Veterinaria y participar en una tradición de su comunidad no son actividades contradictorias, ambas forman parte de su intención de contribuir a cuidar Xochimilco.

Una visita al museo le mostró el camino que quería seguir

Mucho antes de participar en un certamen, Jimena ya tenía claro que los animales ocuparían un lugar importante en su vida, como informó la revista UNAM Global.

Cuando era niña visitó el Museo Dolores Olmedo y ahí encontró a un veterinario encargado de los xoloitzcuintles. La curiosidad la llevó a preguntarle qué había estudiado para trabajar con ellos.

La respuesta se quedó con ella, Veterinaria y, desde entonces, comenzó a imaginar que podía convertir su gusto por los animales en una profesión.

Ahora, está a punto de terminar la carrera en la UNAM y busca que ese conocimiento tenga un impacto más allá de los espacios académicos.

Su relación con Xochimilco también viene de la infancia. Creció cerca de los canales y las chinampas y desde pequeña estuvo rodeada de las historias y tradiciones de los pueblos de la alcaldía.

En su familia aprendió a reconocer el valor de la naturaleza que la rodeaba. Las historias que escuchaba sobre aves, flores y animales terminaron alimentando una preocupación que mantiene hasta ahora, cómo lograr que otras personas conozcan ese patrimonio para que también quieran protegerlo.

Cuatro años en La Flor Más Bella del Ejido

Jimena ha participado cuatro años consecutivos en La Flor Más Bella del Ejido. Al principio quería conocer de cerca un evento del que había escuchado hablar desde pequeña.

La experiencia terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Durante su participación conoció aspectos de la historia de los ejidos, las tradiciones, la milpa, los mercados y el patrimonio natural y cultural de la Ciudad de México.

También tuvo que prepararse para hablar frente al público sobre distintos temas relacionados con su comunidad.

El vestuario fue otra manera de contar su historia. Las participantes utilizan prendas elaboradas artesanalmente que incluyen elementos con distintos significados, desde las trenzas y los bordados hasta los collares hechos con semillas y los aretes de filigrana.

Jimena decidió llevar al suyo dos elementos que forman parte de sus intereses personales, la talavera y los animales.

“Siempre busco transmitir algo con cada atuendo. La talavera y los animales son dos cosas que amo”, mencionó.

Su perseverancia finalmente tuvo recompensa este año, cuando consiguió el segundo lugar.

Sin embargo, el resultado la tomó por sorpresa. Incluso había pensado en cambiarse de ropa al terminar la competencia para quedarse a apoyar a la ganadora.

Más que la posibilidad de obtener una corona, lo que la hizo regresar durante esos cuatro años fueron las experiencias que acumuló, las amistades y la oportunidad de desarrollar proyectos con otras jóvenes.

Durante la final también dejó clara su postura sobre lo que significa ganar un certamen como éste.

“Cualquier mujer puede lograr grandes cosas. Yo he conseguido muchas sin una corona, y seguiré haciéndolo”. Jimena Chávez Rivas

Del aula de la UNAM a los canales de Xochimilco

Estudiar en la UNAM también implica una responsabilidad con su comunidad, indica Jimena. Por eso uno de sus objetivos es encontrar maneras de convertir el conocimiento científico en historias que puedan entender las nuevas generaciones.

Ya comenzó con un proyecto dirigido a los niños, escribió un libro de cuentos inspirado en los animales que habitan la zona lacustre de Xochimilco.

El ajolote no es el único protagonista. En sus historias también aparecen especies como la carpa barrigona y el martín pescador, con la intención de mostrar que la biodiversidad de la zona es mucho más amplia de lo que suele conocerse.

Esa combinación entre conocimiento y expresiones culturales también la ha llevado a sus trabajos universitarios.

En una exposición sobre caprinocultura utilizó un bordado inspirado en los tenangos para explicar la relación entre las comunidades y la crianza de cabras.

Su plan cuando termine la carrera es continuar por ambos caminos, ejercer la Medicina Veterinaria y desarrollar proyectos de divulgación científica y educación ambiental, especialmente para niñas y niños de Xochimilco.

Porque para Jimena la conservación empieza antes de hablar de proteger un ecosistema, empieza por conocerlo y generar un vínculo con él.

“Quiero que la gente vea a Xochimilco con mis ojos porque cuando amas algo, entonces quieres cuidarlo”, agregó.

El segundo lugar que obtuvo en La Flor Más Bella del Ejido es un reconocimiento, pero su proyecto personal apunta a algo mucho más grande: lograr que las nuevas generaciones conozcan los animales, las plantas y los paisajes de Xochimilco y encuentren razones para protegerlos.

“No puedes cuidar algo que no amas. Yo quiero que la gente se enamore de los animales, de la flora y de la fauna de la región para que quiera protegerlos”. Jimena Chávez Rivas

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