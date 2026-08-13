¿Se debe quitar el celular a los niños? Experta reflexiona sobre el uso de dispositivos

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció una consulta para crear reglas sobre el uso de celulares, lo que abrió el debate sobre la prohibición de los dispositivos en las escuelas. Ante esta situación, la pedagoga y especialista en educación, Yareni Domínguez explicó en el noticiero “A las Nueve en Uno”, que retirar estos dispositivos no necesariamente resolvería los problemas asociados con su uso.

“Siempre tendremos que estarlo pensando y valorando desde distintas dimensiones, nuestros contextos, nuestras realidades”, explicó.

La especialista consideró necesario apostar por la educación digital, la corresponsabilidad y el acompañamiento ante los retos que representa el uso de los celulares en las escuelas.

Destacó que se trata de dispositivos que ya forman parte de la vida cotidiana, por lo que el debate debe contemplar diferentes dimensiones.

Domínguez señaló que también es necesario analizar qué situaciones se viven en México y cuáles son los riesgos que podrían surgir, pues, dijo, el tema no debe abordarse únicamente desde una perspectiva tecnológica.

“Esto ya está en nuestras escuelas, no es de que se va a desaparecer. Se van a ir transformando”, afirmó al recordar que los dispositivos tecnológicos han ingresado y cambiado las dinámicas de comunicación y construcción del conocimiento en los centros educativos.

La especialista pidió evitar que la discusión se dé desde un “pánico colectivo” y llamó a valorar las diferentes posibilidades antes de tomar decisiones.

“Algo que es importante que hagamos es detenernos a pensar y no verlo únicamente desde un pánico colectivo, sino también valorar estas distintas posibilidades, esta multiplicidad de cuestiones, de voces”, señaló.

¿El uso del celular seguirá, pero en la clandestinidad?

Uno de los riesgos que identifica la especialista ante una eventual prohibición de los celulares en las escuelas es que los estudiantes continúen utilizándolos, pero de manera clandestina.

“Nos enfrentamos a otros riesgos, otros riesgos que nos parecen incluso preocupantes en cuanto a lo social, la clandestinidad”, explicó.

De acuerdo con Domínguez, aunque los estudiantes dejen de utilizar los dispositivos dentro de las aulas, podrían hacerlo a escondidas y sin la orientación de docentes o adultos.

“No lo van a usar en la escuela, pero lo van a usar a escondidas, lo van a usar sin esta mediación, sin esta orientación, no nos vamos a enterar cómo lo están usando”, advirtió.

Por ello, consideró importante reconocer que el uso de dispositivos tecnológicos ya forma parte de la vida cotidiana.

“Existe este uso de dispositivos, ya es parte y es una extensión de lo que nosotros hacemos en el día a día”, sostuvo.

¿Se puede evitar que el celular sea un distractor?

Ante la posibilidad de que los celulares sean un distractor en las aulas, Yareni Domínguez consideró que la solución requiere un trabajo conjunto entre docentes, directivos y familias.

“No se trata solamente de culpar a docentes, es un trabajo que tenemos que estar trabajando de manera conjunta: docentes, directivos y familias”, afirmó.

La pedagoga también mencionó como necesario conocer lo que ocurre fuera de las escuelas, debido a que las familias pueden desconocer algunas de las nuevas relaciones que están mediadas por la tecnología.

“Ahora ya son medios parasociales y esto tendríamos también que estar contemplando en distintas dimensiones e incidencias que vamos a tener”, explicó.

En este sentido, señaló que la formación debe incluir una competencia mediática crítica, además de herramientas para que niños y adolescentes puedan identificar los riesgos.

“Es esta competencia mediática crítica, es este desarrollo, pero también es darles herramientas, que conozcan todas estas violencias digitales y todos estos riesgos en los que están expuestos y expuestas en las plataformas”, dijo.

La especialista planteó algunas preguntas que, desde su perspectiva, también deben formar parte de esta educación: “¿Quién está detrás de estas pantallas?, ¿qué intenciones tienen?”.

No se trata solo de saber usar un dispositivo

Para Domínguez, la educación sobre tecnología no debe limitarse a enseñar aspectos técnicos, sino que debe abordar los usos que las personas hacen de los dispositivos.

“No es solo la cuestión de cómo uso el dispositivo tecnológico únicamente, si lo sé prender, sí sé utilizarlo, es para qué lo utilizo, qué usos le doy y también estas finalidades educativas”, señaló.

También alertó sobre las conductas de dependencia que pueden generarse alrededor de los dispositivos y consideró que la formación debe involucrar a toda la sociedad.

“Están también todas estas conductas de dependencia, de engancharte. Por eso necesitamos desarrollar, no únicamente en la escuela sino como sociedad y no solo en las infancias o las adolescencias, es en todas las personas”, explicó.

¿Podemos generalizar sobre el uso de los celulares?

La pedagoga consideró que no es posible analizar el fenómeno únicamente desde el funcionamiento técnico de los dispositivos, pues también deben contemplarse las relaciones que las personas construyen con la tecnología.

“No solo se restringe a lo instrumental y a lo técnico, sino ver estos usos y apropiaciones que tenemos como seres humanos con la tecnología. Estas relaciones y estos vínculos”, indicó.

Durante la entrevista, Domínguez también hizo referencia a los trabajos de la autora Danah Boyd, quien ha estudiado las transformaciones sociales relacionadas con la tecnología y las nuevas formas de interacción.

La especialista explicó que estos cambios también pueden observarse en espacios cotidianos como los patios escolares, los recreos y las plazas.

“Nos habla justamente de cómo están cambiando nuestros patios en las escuelas, el recreo, las plazas de nuestros lugares, de nuestros barrios y que también es importante que podamos identificarlos”, señaló.

Violencias digitales pueden escalar

Finalmente, Yareni Domínguez destacó que las violencias digitales pueden adquirir nuevas dimensiones debido a las características de los contenidos que circulan en internet.

Explicó que existen factores como la persistencia, replicabilidad, escalabilidad y rastreabilidad, que pueden aumentar los riesgos a los que están expuestos niños y adolescentes.

“Aquí existe una combinación de la persistencia, de la replicabilidad, de la escalabilidad y cómo se puede rastrear y nos representa otros riesgos”, afirmó.

Por ello, el debate sobre prohibir o educar sobre el uso de los celulares en las escuelas, de acuerdo con la especialista, debe considerar no solo la presencia de los dispositivos en las aulas, sino también la manera en que niñas, niños, adolescentes, familias y docentes se relacionan con la tecnología.

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