El Niño podría ser el más fuerte desde que se tiene registro: estas serían las consecuencias en México

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Un El Niño más fortalecido podría afectar a México este año. Foto: Getty images

El Niño se está fortaleciendo y existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte entre 2026-2027, informó este jueves 13 de agosto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La agencia estadounidense señaló que, entre octubre y diciembre de 2026, existe un 69% de probabilidad de que se registre un evento histórico, con una intensidad que superaría la de los fenómenos de El Niño registrados desde 1950.

El Niño, declarado su inicio en junio, se intensificó en julio, cuando las temperaturas de la superficie del Pacífico llegaron a estar hasta 2 grados Celsius por encima del promedio en algunas zonas y 1.4 grados por encima de lo normal en la región central del océano, según el organismo.

Un fenómeno típico de El Niño suele elevar las temperaturas de las aguas del océano Pacífico y provocar más tormentas tropicales en algunas regiones, así como condiciones más secas en otras.

La pronostico de la NOAA indica que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría mantenerse hasta los primeros meses de 2027.

¿Qué consecuencias podría tener El Niño en México?

La llegada de un súper El Niño podría afectar el clima de México, así como provocar una temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano, explicó Christian Domínguez Sarmiento, especialista del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que en este 2026 se podrían registrar entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico.

Domínguez Sarmiento destacó que el fenómeno también puede fortalecer dichos eventos.

“Puede favorecer la ocurrencia de sistemas más intensos en el Pacífico, incluyendo huracanes de categorías mayores como 4 o 5, aunque no todos impacten en territorio mexicano”, dijo.

Los otros riesgos asociados con El Niño

El investigador agregó que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos. De hecho, sus efectos más destructivos suelen estar asociados a sus efectos con el agua.

Resaltó que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones incluso en zonas alejadas del punto de impacto.

En regiones montañosas, además, existe el riesgo de deslaves.

Otro fenómeno particularmente peligroso es la marea de tormenta, una elevación anormal del nivel del mar acompañada de oleaje que puede penetrar tierra adentro con gran capacidad destructiva.

El investigador Francisco Estrada Porrúa también coincidió que la costa del Pacífico es una de las zonas más vulnerables del país, ante la posibilidad de que se presenten huracanes más intensos y frecuentes.

No solo huracanes, El Niño podría provocar sequía en algunas regiones de México

Estrada Porrúa expuso que un El Niño más fuerte también está asociado con sequías, lo que puede tener implicaciones importantes en diversas actividades productivas como la agricultura.

Cabe destacar que el ultimo informe de la OMM sobre el impacto del calentamiento global en América Latina destacó que la región mantuvo temperaturas muy por encima del promedio, incluso advirtió que 2025 fue entre el quinto y octavo año más cálido.

Incluso, el calor extremo alcanzó un punto crítico en Mexicali, donde se registraron 52.7 °C, nuevo récord nacional de temperatura.

El país también enfrentó lluvias extremas e inundaciones. Junio de 2025 fue el mes más lluvioso jamás registrado en México.

La otra cara del clima extremo fue la sequía, que persistió en 2025 y llegó a afectar hasta 85% del territorio nacional, sobre todo en el norte y centro del país.

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