Lluvia de estrellas: NASA capta el espectáculo de las Perseidas

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Vista de las perseidas en 2016. | Foto: Shutterstock/Ilustrativa

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) captó en video la lluvia de meteoros de las perseidas durante su punto máximo, el hecho ocurrió ayer, miércoles 12 de agosto, en una transmisión en vivo que mostró parte de este espectáculo celeste.

Durante el trascurso de la mañana del miércoles, también se presentó el eclipse solar, el cual fue visibles solo en algunas zonas de Euopa.

Así se vieron las perseidas en el cielo

La NASA realizó la observación mediante las cámaras instaladas en el Observatorio Automatizado de Meteoros y Lunas (ALaMO) del Centro de Vuelos Espaciales Marshall, que este año celebra 20 años de descubrimientos.

Desde las 10:00 horas y hasta casi las 13:00 horas (horario México), la agencia compartió imágenes del cielo captadas desde la Estación Espacial Internacional, con las que fue posible apreciar el fenómeno desde distintas perspectivas.

Los cielos de Israel nos regalaron un espectáculo. ☄️✨



Las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año. Se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de un cometa, dejando a su paso estrellas fugaces por el firmamento.



Este año, el espectáculo… pic.twitter.com/R6Y8sP1IUf — Israel en Argentina (@IsraelArgentina) August 13, 2026

La fase de Luna nueva que coincidió con el fenómeno favoreció las condiciones de observación, pues la menor cantidad de luz lunar permitió distinguir decenas de meteoros, incluidos algunos bólidos, como se conoce a los meteoros excepcionalmente brillantes que dejan una estela luminosa al cruzar el cielo.

Asimismo, en redes sociales, cientos de usuarios compartieron fotos y videos de la lluvia de perseidas; pues este fenómeno fue de fácil visibilidad en el hemisferio norte. En dicha zona, los internautas captaron el paisaje espacial donde diversos cuerpos desfilaron por el espacio.

En algunos países, las perseidas fueron visibles este 13 de agosto

🌠✨ #13Ago | LAS “LÁGRIMAS DE SAN LORENZO” ILUMINARON EL CIELO



La lluvia de meteoros de las Perseidas, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, alcanzó su máxima actividad durante la madrugada de este 13 de agosto de 2026.



🌌 El mayor número de meteoros pudo… pic.twitter.com/DdCtCunKxA — freddyzur (@freddyzur) August 13, 2026

¿Qué son las perseidas?

De acuerdo con la NASA, las perseidas son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con observaciones que se remontan a más de 2 mil años. Durante su punto máximo, pueden producir entre 50 y 100 meteoros por hora cuando las condiciones de observación son favorables.

Las perseidas reciben su nombre porque los meteoros parecen surgir de la constelación de Perseo, aunque en realidad pueden aparecer en cualquier punto del firmamento.

Este fenómeno es uno de los espectáculos celestes más esperados del año, especialmente por la frecuencia con la que produce bólidos, capaces de generar destellos particularmente brillantes en el cielo.

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