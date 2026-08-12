Sargazo en el Caribe mexicano ya es una crisis ambiental nunca vista

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El sargazo en las playas del caribe mexicano se ha convertido en una crisis ambiental nunca antes vista. Cerca de 40 mil toneladas diarias navegaron esa zona en 2025, mientras que durante 2026 se calcula que 90 mil 538 toneladas afectan al turismo, la economía y el medio ambiente. De ese volumen, alrededor del 10 % recala en las costas de Quintana Roo.

La doctora Rosa Elisa Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que algunos destinos turísticos ya resienten los efectos de la llegada masiva de sargazo.

Las acumulaciones afectan playas, arrecifes, bahías, manglares y praderas marinas y también generan consecuencias económicas, sociales y para la salud.

“En términos ambientales, pues tendríamos que ver cuáles son las zonas arrecifales, las lagunas costeras, las bahías y las playas que más nos interesa conservar, y en términos de salud, pues cuáles son las personas más expuestas.

“Por ejemplo, Puntalen, Marielena, son comunidades pequeñas de pescadores en donde no hay ningún servicio de limpieza y los gases que emite el sargazo en descomposición ya alcanzan concentraciones muy elevadas. Entonces, son poblaciones que están altamente expuestas”

Rosa Elisa Rodríguez / Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Las barreras de contención que propone el Gobierno federal para frenar la llegada de la macroalga son clave, pero insuficientes.

“Ahorita ya hay muchos tipos de barreras. Algunas, hemos hecho estudios, pueden alcanzar hasta 85, 90 % de efectividad en contener el sargazo. Pero hay algunos problemas. O sea, no toda la costa está protegida por barreras. Realmente, por parte de la Semar, creo que solamente hay como 10, 15 kilómetros instalados, y el litoral quintanaroense, pues son más de mil kilómetros. Entonces, incluso sumando la de los hoteles, pues yo creo que no llegamos ni a 100 kilómetros”

Rosa Elisa Rodríguez / Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

El Gobierno de México anunció una inversión histórica de más de 2 mil millones de pesos para la atención integral y permanente del sargazo en el Caribe mexicano, pero la doctora Rodríguez advierte que el monto es muy reducido para una real solución al problema.

Añadió que desde el 2014 que comenzó a presenciarse el problema de manera significativa, el presupuesto asignado para atenderlo ha sido muy bajo.

“Es muy costoso limpiar el sargazo. Se ha estimado más o menos un millón de dólares por kilómetro al año. Entonces, creo que nunca habrá dinero suficiente para proteger todas las costas del Estado. Pero podemos enfocarnos en las zonas prioritarias y no solo en términos de turismo, también en términos ambientales y en términos de la salud de las poblaciones”

Rosa Elisa Rodríguez / Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, hay presencia de sargazo en 135 de las 140 playas monitoreadas.

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