En vivo: sigue el eclipse solar de hoy miércoles 12 de agosto

Un eclipse total de sol ocurrirá este miércoles 12 de agosto y será visible en principalmente en Rusia, Groenlandia, Islandia y gran parte de la mitad norte de España.

Este fenómeno alcanzará su punto máximo a las 12:30 del centro de México y aunque no será visible en el país, aquí en Unotv.com podrás seguir en vivo el minuto a minuto de este eclipse solar.

¿Es necesaria una protección específica? Es indispensable usar lentes con certificación ISO 12312-2:2015 para filtrar los rayos UV. Ver el Sol directamente puede causar “un agujero negro en la retina” sin darte cuenta, ya que esta no posee receptores de dolor y los daños se perciben horas después.

protección para el eclipse Foto: AFP Cazadores de eclipses listos Una comunidad poco conocida de personas busca seguir los eclipses, viajando a los lugares donde este fenómeno astronómico sea visible. Pues para el especialista en física solar de la Universidad Queen’s de Belfast, Ryan Milligan, “Un eclipse total no es algo que se ve, es algo que se vive”, Transmisión del eclipse preparada Miembros del equipo Exploratorium, un museo de ciencia, tecnología y artes en San Francisco se preparan con tres potentes telescopios para transmitir el eclipse en directo a 10 millones de personas ¿Qué ocurre durante un Eclipse total? Durante este evento astronómico, donde la luna oculta al sol, se crea una inquietante oscuridad y las temperaturas bajan, provocando la desorientación de animales, que se comportan de forma inusual. “Las aves empiezan a revolotear por todas partes, los perros empiezan a ladrar. Esa reacción de la naturaleza es uno de los grandes alicientes de la totalidad”, explicó a la AFP el astrofísico británico Graham Jones, que estudiará el eclipse desde el pequeño pueblo de Fontanil de los Oteros, en el norte de España. Eclipse Foto: Shutterstock Islandia podría recibir el eclipse entre lluvia Varios turistas se han dado cita en Islandia, donde será visible este evento astronómico, aunque el pronóstico meteorológico sugiere condiciones nubladas con posibles chubascos. España se prepara para el Eclipse Al norte de Madrid, las terrazas abarrotadas reflejaban la expectación que se apodera de esta localidad, que quedará brevemente sumida en la oscuridad durante el eclipse. “Es la primera vez y también la última, la única vez que voy a ver un eclipse”, dice entusiasta Yenny Guevara, una peruana de 50 años, que viajó desde Francia para vivir este acontecimiento “excepcional”. El eclipse será visible en parte de España Foto: AFP ¿Cómo seguir el Eclipse? La NASA ofrece una transmisión del astronómico en directo a través de NASA Live, donde mostrará vistas de toda la trayectoria del eclipse y entrevistas con expertos.

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