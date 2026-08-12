Eclipse solar, lluvia de estrellas y seis planetas se podrán ver este 12 de agosto: ¿a qué hora verlos?

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Los tres fenómenos podrán apreciarse el 12 de agosto. Foto: Shutterstock/AFP

El eclipse solar no será el único fenómeno astronómico que ocurrirá este 12 de agosto, ya que también se podrá observar una lluvia de estrellas y la presencia simultánea de seis planetas.

Aunque no están relacionados entre sí, Alejandro Farah, académico del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que será una jornada atractiva para observar el cielo debido a la coincidencia de estos fenómenos.

Eclipse solar, ¿dónde se verá?

El evento principal, el eclipse total de Sol, podrá verse por completo en el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, así como en una pequeña región de Portugal.

También podrá observarse parcialmente en gran parte de Europa y Canadá, en el norte de Estados Unidos y en el noroeste de África. Sin embargo, en México no podrá verse.

“Algo que hace especial y muy atractivo este eclipse es que en España se observará al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte. Esto permitirá un contraste muy particular con la luz y el entorno geográfico, y podría producir imágenes fenomenales”, comentó el académico.

Unotv.com y la NASA transmitirán el eclipse solar en vivo, en inglés, a partir de la 11:15 horas de la Ciudad de México (CDMX), a través de su sitio oficial.

Durante los eclipses totales de Sol debe haber luna nueva, lo que significa que el satélite natural no refleja luz solar hacia la Tierra y el cielo nocturno permanece más oscuro.

Esto favorecerá la observación, en la noche de ese mismo día, del máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas. La ausencia de la luz reflejada por la Luna hacia la Tierra permitirá distinguir una mayor cantidad de meteoros.

¿Qué se sabe de la lluvia de estrellas?

Las condiciones astronómicas serán especialmente favorables para observar las Perseidas, una lluvia de meteoros que coincidirá con la luna nueva.

Las Perseidas son producidas por pequeñas partículas dejadas a lo largo de la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que penetran en la atmósfera terrestre a velocidades de decenas de kilómetros por segundo.

La lluvia de estrellas podrá comenzar a observarse aproximadamente a las 23:00 horas y continuará hasta el amanecer desde la Ciudad de México.

La constelación de Perseo sirve como referencia para localizar el radiante, el punto del cielo del que parecen provenir los meteoros. Sin embargo, las trazas pueden aparecer en prácticamente cualquier región del firmamento.

En el máximo, la tasa horaria cenital de las Perseidas puede rondar los 100 meteoros por hora. Este es un valor calculado para condiciones ideales de observación; el número de meteoros que una persona realmente podrá ver será menor y dependerá de la contaminación lumínica, las nubes, la transparencia atmosférica y la altura del radiante.

Aun así, algunos de los meteoros más brillantes podrían observarse desde la Ciudad de México.

Si el cielo está nublado y no permite observar la lluvia de meteoros, la recomendación es utilizar las aplicaciones astronómicas, las transmisiones y las imágenes que seguramente circularán en internet.

La alineación de planetas

En el caso de Venus, solo será visible muy poco tiempo después del atardecer, alrededor de las 7:30 de la tarde en la Ciudad de México. Y poco antes del amanecer, alrededor de las 5:45 de la madrugada, estarán presentes seis planetas en el cielo, aunque no todos podrán observarse a simple vista.

Saturno y Marte serán los más sencillos de localizar a simple vista. Por otro lado, Mercurio y Júpiter también son suficientemente brillantes, aunque su cercanía al horizonte y al crepúsculo dificultará su observación.

Mientras que Urano requerirá al menos binoculares en buenas condiciones, y para poder apreciar a Neptuno será necesario un telescopio.

Como dato, para distinguir un planeta a simple vista de una estrella en el cielo, la recomendación es comenzar por ubicar el este y el oeste.

Esta referencia ayuda a orientarse y a identificar la zona donde se pueden ubicar los planetas.

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