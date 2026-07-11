“Cuerpo de celular”: el uso cotidiano del smartphone te está deformando sin que te des cuenta

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¿Cómo el uso del celular ha cambiado tu fisionomía? | Foto: Cuartoscuro

Un reciente análisis periodístico de la cadena británica BBC, publicado en julio de 2026, revela cómo el uso diario del celular está modificando la fisionomía humana a nivel global, debido a las posturas forzadas y el sedentarismo digital que adoptan los usuarios en su rutina cotidiana.

Esta investigación, basada en las perspectivas de expertos, advierte que los efectos negativos de las pantallas van más allá del daño mental, provocando alteraciones medibles en la columna vertebral, la salud cutánea, la capacidad visual y la fuerza muscular.

El “cuello tecnológico” y la deformación de la columna

Inclinar la cabeza para mirar el teléfono inteligente ejerce una presión de hasta 27 kilos sobre las cervicales, una postura dañina que se repite de forma constante.

Los especialistas señalan que esta condición, denominada popularmente como cuello tecnológico, altera la apariencia corporal, daña los discos vertebrales y reduce la capacidad pulmonar.

Para solucionar este malestar, se aconseja colocar las pantallas a la altura de los ojos y realizar pausas de descanso de 20 minutos por cada media hora de uso.

Arrugas e irritación el uso del celular

La flexión continua del cuello debido al uso de herramientas digitales ha generado alertas sobre la aparición prematura de líneas de expresión en la piel.

La dermatóloga Justine Hextall afirmó que, aunque esta tensión repetitiva tiene lógica teórica como causante de arrugas, aún no existen estudios científicos sólidos que demuestren dicho vínculo.

Asimismo, Hextall advirtió que el uso ininterrumpido de relojes inteligentes crea un entorno húmedo ideal para la proliferación de levaduras, eccemas y sensibilidad a componentes como el níquel.

Deterioro de la visión por falta de luz natural

El aumento acelerado de los casos de miopía en el mundo está ligado de forma indirecta al uso prolongado de las nuevas tecnologías en interiores.

El profesor de optometría Donald Mutti explicó que, tras un estudio de 20 años, se determinó que mirar las pantallas de cerca no causa miopía directamente.

Sin embargo, Mutti detalló que los dispositivos nos privan de pasar tiempo al aire libre, donde la luz solar estimula la dopamina necesaria para el correcto desarrollo ocular.

Pérdida de la fuerza de agarre en las manos

La condición física de las nuevas generaciones muestra un declive alarmante en la fuerza de las manos, un indicador clave para evaluar la salud general.

El sociólogo médico Johannes Beller señaló que el cambio global hacia el trabajo sedentario frente a la computadora contribuye directamente a la disminución de la resistencia física.

Según Beller, esta debilidad generacional funciona como una advertencia temprana sobre complicaciones de salud futuras, por lo que recomienda realizar ejercicios de fuerza de forma regular.

Impacto negativo en las habilidades motoras finas por el celular

El abuso de las pantallas táctiles altera la coordinación y la precisión de los movimientos manuales más complejos, especialmente durante las etapas de crecimiento.

El profesor de psicología Sebastian Suggate advirtió que existe una relación directa entre el tiempo de exposición a pantallas y un peor desarrollo de la motricidad fina.

Finalmente, Suggate destacó la importancia de incorporar actividades manuales cotidianas, como escribir a mano o tocar un instrumento, para evitar un retroceso en la capacidad de interactuar con el entorno real.

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