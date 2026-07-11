¡Mira al cielo! Raro fenómeno hará desfilar a tres planetas junto a la Luna

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Marte, Saturno y Urano desfilarán junto a la Luna este 12 de julio | Foto: NASA

Los habitantes de Norteamérica tuvieron la oportunidad de ver una alineación de la Luna y los planetas Marte, Saturno y Urano al amanecer de este sábado; sin embargo, la NASA adelantó que también será visible durante las primeras horas del domingo 12 de julio.

Tal como sucedió este 11 de julio, este domingo, la Luna se encontrará en fase menguante sirve de guía para localizar a Marte, mientras Saturno brillará cerca en el cielo matutino.

¿Cómo ver la alineación de la Luna, Marte, Saturno y Urano?

La primera oportunidad para ver este fenómeno fue este sábado; sin embargo, el amanecer del domingo 12 de julio también se podrá apreciar la alineación de tres planetas con el satélite natural de la Tierra.

Fecha y hora para ver la alineación planetaria de julio ¿Cuándo? Domingo 12 de julio de 2026

Domingo 12 de julio de 2026 ¿A qué hora? Unas horas antes del amanecer del domingo La NASA no ofreció una hora exacta, pero diversos medios nacionales señalan que la alineación podría ser visible entre las 04:00 y las 05:30 horas

Unas horas antes del amanecer del domingo

Para identificar este fenómeno, hay que tener en cuenta que Marte aparecerá como un pequeño punto de luz rojiza; Saturno lucirá más brillante y fácil de distinguir, mientras que la Luna facilitará la localización de toda la escena.

Por su parte, “Urano también se encuentra en esa misma zona del cielo, pero es mucho más tenue, por lo que necesitará binoculares o un telescopio para verlo“, según la agencia espacial estadounidense.

¿Qué es una alineación planetaria?

Una “alineación planetaria” ocurre cuando los planetas del sistema solar que orbitan alrededor del sol ocasionalmente se alinean en el espacio en eventos llamados oposiciones y conjunciones, según la NASA.

“Una alineación planetaria también puede referirse a alineaciones aparentes en nuestro cielo con otros planetas, la Luna o estrellas brillantes”. NASA

Cabe destacar que los planetas siempre aparecen alineados en el cielo debido a que orbitan alrededor del Sol en un plano relativamente plano, con forma de disco.

Desde la Tierra, se observa ese plano del sistema solar desde dentro. “Vemos la trayectoria de los planetas desde la perspectiva de uno de ellos. Visto de canto, este disco aparece como una línea, que llamamos eclíptica o plano eclíptico” asegura la NASA.

De esta manera, la alineación planetaria en sí misma no es inusual; sin embargo, estos eventos ofrecen la oportunidad de observar varios planetas simultáneamente a simple vista.

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