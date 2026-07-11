El ADN podría revelar cómo era una persona desaparecida; así funciona el proyecto mexicano

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La ciencia podría convertirse en una aliada para la identificación de personas desaparecidas en México. Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) desarrollan un proyecto que busca utilizar el ADN para reconstruir características físicas de una persona y generar nuevas pistas en investigaciones forenses.

El estudio se realiza en el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”. Ahí, especialistas trabajan en modelos capaces de predecir rasgos físicos a partir de información genética. A futuro, esta herramienta podría complementar los procesos de identificación de personas desaparecidas y de restos humanos sin identificar.

ADN podría ayudar a reconstruir rasgos de personas desaparecidas

Los investigadores analizan distintas variantes genéticas para desarrollar modelos que permitan estimar características físicas, como el color de ojos, a partir del ADN.

El jefe del Laboratorio de Genética del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Rodrigo Rubí, explicó que este tipo de herramientas ya se utilizan de forma rutinaria en algunos países. Además, aseguró que actualmente ofrecen probabilidades sobre determinados rasgos físicos.

El especialista señaló que el siguiente paso será convertir esas probabilidades en resultados cuantificables que fortalezcan su aplicación en investigaciones forenses.

Proyecto busca fortalecer las investigaciones forenses en México

Como parte del estudio, el equipo analizó muestras genéticas de 140 personas residentes de Yucatán para desarrollar un modelo adaptado a la composición genética de la población local y mejorar la precisión de las predicciones.

La estudiante de la Maestría en Investigación en Salud, Regina Baas, destacó que esta tecnología podría aportar información útil cuando las investigaciones cuentan con pocos elementos para avanzar.

Los especialistas consideran que esta herramienta no sustituirá otros métodos de identificación. Aseguran, funcionará como un apoyo para orientar las investigaciones y ofrecer nuevas líneas de búsqueda en casos de personas desaparecidas.

Aunque el proyecto aún enfrenta desafíos científicos, los investigadores señalaron que representa un avance en el uso del ADN para fortalecer las investigaciones forenses y ampliar las posibilidades de identificación humana.

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