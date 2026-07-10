¡Cuidado! Meta AI puede crear imágenes a partir de tus fotos de Instagram: así puedes desactivarlo

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META IA puede usar tus imágenes si son públicas en Instagram. Foto: AFP

El nuevo generador de imágenes de Meta, Muse Image, se integró en el asistente de inteligencia artificial de la compañía para crear contenido para redes sociales, lo que incluye el acceso a las fotografías públicas de Instagram de otros usuarios para usarlas en nuevo contenido, una función que pude desactivarse.

Muse Image está disponible en Meta AI y funciona como cualquier otro modelo de generación de imágenes, a partir de indicaciones de texto, puede generar contenido desde cero o trabajar sobre una imagen ya existente que facilite el usuario.

Pero también permite mencionar a un usuario de Instagram en la aplicación de Meta AI para incorporar las fotografías que esa persona ha compartido de manera pública a la creación. Por ejemplo, para hacer una invitación a un evento o el borrador de una propuesta colaborativa.

Según Meta, es una opción sobre la que los usuarios tienen control, es decir, que pueden gestionar desde los ajustes para mantenerla habilitada, y que cualquiera pueda mencionarlos y usar sus publicaciones en Meta AI, o “desactivarla en cualquier momento”.

¿Cómo evitar que Meta AI use tu contenido de Instagram?

Para evitar las menciones en Meta AI, dentro del menú de ajustes del perfil de Instagram hay una opción que se llama “Compartir y reutilizar”, que permite gestionar si otros usuarios pueden republicar el contenido compartido o si el asistente puede utilizarlo.

¿Cómo evitar que Meta AI use tu contenido de Instagram?

En esta opción aparece el siguiente ajuste:

“Permite que las personas creen con y reutilice tu contenido”, es precisamente el que hay que tener activado si se quiere que otras personas aprovechen el contenido compartido de forma pública con Muse Image en Meta AI.

Opciones en Instagram- Captura

Si no se estás de acuerdo con ello, conviene desactivarlo.

El segundo método es haciendo tu cuenta privada, porque Meta AI no tiene acceso al contenido de este tipo de cuentas.

Para saber si tu cuenta de Instagram es privada o pública, ingresa a la sección de Configuración y dirígete al apartado “Quién puede ver tu contenido”. Ahí encontrarás la opción “Privacidad de la cuenta”, donde se indica el estado actual de tu perfil.

Privacidad de Instagram. Captura

Si deseas cambiar la configuración, solo debes ingresar a esa opción y activar el interruptor para convertir tu cuenta en privada.

Privacidad de Instagram. Captura

Al hacerlo, Instagram mostrará un aviso con los cambios que implica esta modificación:

Privacidad de Instagram. Captura

Solo tus seguidores aprobados podrán ver el contenido de tus fotos y videos.

podrán ver el contenido de tus fotos y videos. Esto no cambiará quién puede enviarte mensajes, etiquetarte o mencionarte; sin embargo, ya no podrás etiquetar a personas que no te siguen.

Los reels, publicaciones e historias que anteriormente hayan utilizado tu contenido en funciones como remixes, secuencias, plantillas o stickers serán eliminados. Si vuelves a cambiar tu cuenta a pública dentro de un periodo de 24 horas, este contenido podrá restaurarse.

Con estas opciones de privacidad, como usuario de Instagram puedes definir quién tiene acceso a tu contenido, incluyendo la inteligencia artificial, y ajustar la visibilidad de tus publicaciones de acuerdo con sus preferencias. La configuración de la cuenta puede modificarse en cualquier momento desde las herramientas disponibles en la plataforma.