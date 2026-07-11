¿Es un ovni? Pentágono revela video de una extraña estructura en el cielo

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Forma parte de la nueva entrega de archivos sobre FANI. Foto: Captura de video

Este viernes, el Pentágono compartió nuevos documentos, así como videos de ovnis y, entre ellos, destaca el de un presunto avistamiento en el Océano Atlántico en 2020.

La grabación, que tiene una duración de apenas 32 segundos, muestra un objeto desplazándose con el viento y que, según el Comando Norte de los Estados Unidos, dependencia que compartió el reporte, “no realizó maniobras ni cambió de dirección”.

“Un informe adjunto, DOW-UAP-D091, describe el fenómeno como de color granate oscuro y con una altura aproximada de 3.6 a 4.5 metros”, destaca el informe.

El gobierno de Estados Unidos reveló más imágenes de ovnis y esta es la más impactante.

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También, al objeto se le describe con una apariencia similar a la de un globo grande y algo deformado.

El video fue grabado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense.

Cabe mencionar que en ningún momento se asegura que este objeto sea de origen extraterrestre, aunque el reporte tampoco ofrece una explicación sobre su origen.

“Los lectores no deben interpretar ninguna parte de esta descripción como un juicio analítico, una conclusión de investigación o una determinación fáctica sobre la validez, la naturaleza o la importancia del evento descrito”, resalta el archivo del Pentágono.

El Pentágono comparte nuevos videos de ovnis

Este viernes, el Pentágono compartió la cuarta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés), popularmente conocidos como ovnis.

La colección está integrada por 40 archivos, entre los que hay 19 videos, 14 documentos en PDF, tres imágenes y cuatro archivos de audio.

Las fechas de los reportes abarcan desde 1948 hasta 2025 y corresponden a registros realizados en distintas zonas de Estados Unidos, China, el Océano Atlántico y Oriente Medio.

Asimismo, entre las agencias y dependencias mencionadas en los documentos figuran el Departamento de Guerra, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

El Pentágono explicó que esta cuarta entrega forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI, una iniciativa mediante la cual se publicarán más archivos de manera escalonada.

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