¡Cuidado gamers! Autoridades alertan por falsos trucos que pueden instalar virus y robar tu información

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Alertan a gamers por programas maliciosos. Foto: Shutterstock | Getty Images

Autoridades alertaron por publicaciones, videos y enlaces en redes sociales que promocionan falsos “executors”, hacks, trucos y modificaciones para videojuegos de rol en línea, los cuales pueden utilizarse como señuelo para distribuir programas maliciosos y robar información de los usuarios.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos archivos pueden aparentar ser herramientas legítimas, pero en realidad pueden funcionar como ladrones de información o troyanos con acceso remoto.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | Como resultado de las acciones de monitoreo permanente en el entorno digital, la #SSC, a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, detectó una serie de publicaciones, videos y enlaces en plataformas de redes sociales, donde se promocionan… pic.twitter.com/1XxpA5tK4C — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 3, 2026

Estos programas pueden obtener contraseñas, cookies, cuentas y otros datos, además de permitir que los atacantes realicen diversas acciones en los dispositivos afectados.

¿Qué es un “executor” en videojuegos?

La empresa de ciberseguridad ESET explica que un “executor” es un programa externo y no oficial que inyecta código de terceros en un videojuego para hacer trampas y obtener ventajas injustas, como conseguir habilidades especiales, monedas virtuales o desbloquear contenido de paga.

En 2025, ESET tomó como ejemplo a Roblox, donde señaló que los “executors” están prohibidos, como ocurre en la mayoría de los videojuegos. La empresa también advirtió que algunos de estos archivos pueden ocultar malware y virus capaces de provocar daños en el sistema y pérdida de información.

Entre los casos señalados se encuentra Synapse X, un conocido “executor” de Roblox utilizado en 2022, que incluía un archivo troyano capaz de obtener datos sensibles almacenados en el disco duro de las computadoras donde se ejecutaba.

Otro caso es Wave Executor, promocionado por integrar inteligencia artificial, pero que resultó ser un troyano disfrazado de herramienta para hacer trampas en el videojuego.

Niñas, niños y adolescentes, entre los principales objetivos

La Policía Cibernética de la Ciudad de México señaló que entre las principales víctimas pueden encontrarse niñas, niños y adolescentes, quienes son atraídos por herramientas que prometen ventajas, trucos o modificaciones para sus videojuegos.

El riesgo aumenta cuando utilizan computadoras familiares, debido a que estos equipos pueden contener información personal, fotografías, documentos y otros archivos que podrían quedar expuestos si se instala un programa malicioso.

Por ello, la Policía Cibernética recomendó a madres, padres y tutores supervisar las descargas que realizan los menores y explicarles que una herramienta que promete “trucos” o ventajas dentro de un videojuego puede utilizarse como señuelo para instalar programas dañinos.

¿Cómo evitar descargar trucos falsos?

Las autoridades recomiendan tomar las siguientes medidas:

No descargues programas de páginas desconocidas

páginas desconocidas Si un programa indica que debes desactivar las medidas de seguridad , considéralo una señal de riesgo

, considéralo una señal de riesgo Recuerda que el hecho de que un archivo aparezca en una plataforma no significa que sea seguro

Mantén actualizado el sistema operativo y el antivirus y utiliza la autenticación multifactor

y utiliza la Evita guardar contraseñas de servicios importantes en equipos utilizados por menores de edad

Supervisa las descargas que hagan niñas, niños y adolescentes

¿Qué hacer si ya los descargaste?

Si crees que tu equipo cuenta con uno de estos archivos, la Policía Cibernética recomienda:

Desconecta temporalmente el equipo de Internet para reducir la posibilidad de comunicación con el atacante

para reducir la posibilidad de comunicación con el atacante No vuelvas a utilizar el archivo sospechoso

Desde otro dispositivo confiable, cambia las contraseñas de tus cuentas

de tus cuentas Activa la autenticación multifactor

Revisa los inicios de sesión y sesiones activas de tus cuentas y cierra aquellas que no reconozcas

Ejecuta un análisis de seguridad actualizado del equipo

del equipo Si se trata de una computadora donde se manejan cuentas bancarias, información laboral o documentos sensibles, solicita una evaluación técnica especializada antes de volver a utilizarla para actividades importantes

Para recibir orientación ante incidentes cibernéticos, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética de la Ciudad de México al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

También se pueden consultar las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, donde se comparten actualizaciones y consejos de seguridad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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