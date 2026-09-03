Falla masiva en asistentes de inteligencia artificial: se cae ChatGPT, Gemini, Claude y Grok

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Inteligencia artificial. Foto: Reuters

Varios asistentes de inteligencia artificial (IA), entre ellos ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, presentaron fallas este jueves 3 de septiembre, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales.

La plataforma Downdetector, especializada en monitorear interrupciones de servicios digitales, también registró problemas en estas herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

ChatGPT y Grok presentan fallas este 3 de septiembre

En el caso de ChatGPT, los primeros reportes se registraron alrededor de las 9:00 de la mañana. Usuarios señalaron que el asistente no respondía a sus solicitudes o presentaba dificultades para generar respuestas.

Sin embargo, después de las 10:00 de la mañana, el servicio de ChatGPT comenzó a restablecerse. La situación fue distinta para Grok, la inteligencia artificial integrada en X, que registró fallas desde aproximadamente las 7:00 de la mañana.

Hasta el mediodía, Downdetector todavía mostraba reportes de usuarios con problemas para utilizar Grok. La mayoría de las incidencias se concentraban en el funcionamiento de la aplicación.

Por su parte, Gemini, la inteligencia artificial de Google, también se sumó a las fallas registradas este jueves. Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 9:00 de la mañana y, pasadas las 11:50, algunos usuarios todavía señalaban problemas en el servicio, principalmente al momento de generar contenido.

Y por último, Claude también presentó problemas, de acuerdo con Down Detector, en su herramienta de chat.

Cabe destacar que no se vio afectado Perplexity, los usuarios no reportaron ningún problema.

Confirmación de fallas

OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, reconoció los errores dentro de su asistente, a través de un mensaje que decía: “errores elevados, ya estamos investigando el problema con los servicios de la IA”.

Por su parte Anthropic informó errores múltiples en distintos modelos avanzados de Claude, lo que ha afectado a las familias Mythos, Fable y Opus, y un fallo principalmente en Opus 4.8 y Opus 5.