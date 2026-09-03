El Niño apunta a ser el más intenso de la historia, alerta la ONU: “Se está volviendo gigantesco”

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OMM alerta por intensificación de El Niño | Foto: Pexels – IA

El fenómeno meteorológico de El Niño se intensificará a finales de este año y sus efectos se ampliarán hasta 2027, por lo que podría convertirse en el episodio más fuerte desde que se establecieron los registros en 1950, según informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) este jueves 3 de septiembre.

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos“, alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcando que “el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo“.

🌡️ El Niño is firmly established and will intensify into a very strong event in the coming months. WMO forecasts show ~100% likelihood that it will persist through February 2027.



A very strong El Niño ≠ same impacts everywhere.



🆕 WMO El Nino Update: https://t.co/KUPq04jjkT pic.twitter.com/PAx1EZTCOH — World Meteorological Organization (@WMO) September 3, 2026

Un episodio muy intenso de este fenómeno puede alterar significativamente los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el mundo, además de propiciar fenómenos meteorológicos extremos, como sequías y tifones.

¡Alerta por el posible El Niño más fuerte de la historia!

La agencia meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que sus previsiones muestran una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027.

La persistencia e intensidad de este fenómeno estarían impulsadas por temperaturas excepcionalmente cálidas en el océano Pacífico. Cabe señalar que esta es la primera vez que la OMM expresa tal grado de certeza.

“Si esta trayectoria continúa, podría ser más fuerte que cualquier otro fenómeno desde que comenzamos a monitorearlos. Es decir, literalmente fuera de toda escala“, declaró Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, en conferencia de prensa desde Ginebra.

Las temperaturas registradas en el océano Pacífico durante el actual episodio de El Niño ya superan en más de 2 grados Celsius los valores normales, señaló la OMM.

Se prevé que el episodio actual alcance su punto máximo hacia finales de este año, indicó la OMM, pero sus efectos persistirán hasta 2027 y dejarán temperaturas globales más elevadas el próximo año a su paso.

“El intenso fenómeno de El Niño de 2023-2024 contribuyó a que 2024 fuera el año más cálido registrado. No debería sorprendernos si se supera este récord“, afirmó Saulo.

Tres huracanes en el Pacífico, una de las consecuencias de este fenómeno

Un inusual trío de huracanes atraviesa el océano Pacífico este jueves, mientras se dio a conocer que las aguas oceánicas se calentaron por El Niño de intensidad histórica.

En primer lugar, la tormenta tropical Marie se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán a última hora del miércoles 2 de septiembre frente a la costa de Baja California, en México.

Marie se sumó a los huracanes Karina y Lowell, ambos de categoría 4, que avanzan hacia el oeste en el Pacífico, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

Así se ven los tres huracanes en el Pacífico | Foto: AFP

Tener tres huracanes activos al mismo tiempo es algo “definitivamente raro de observar“, declaró a la AFP Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan, Estados Unidos (EE.UU.).

“El calentamiento provocado por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”. Julia Cole, Universidad de Michigan

Cabe destacar que el huracán Lowell se encontraba a unos 710 kilómetros al sur de Hilo, en Hawái, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Las marejadas generadas por Lowell se propagan hacia el norte y afectarán a algunas partes de las islas hawaianas en los próximos días“, declaró el NHC, lo que podría provocar condiciones peligrosas cerca de las costas.

En 2015, cuando hubo otro El Niño particularmente fuerte, se presentó una sucesión de cuatro ciclones.

¿Qué más esperar por los efectos de El Niño?

El Niño tiene la capacidad de alterar los patrones meteorológicos y climáticos a miles de kilómetros de distancia del Pacífico, atrayendo la posibilidad de afectar a las siguientes regiones del mundo:

Sequías en partes de la Amazonia, Indonesia y Australia

Monzones alterados en India

Cambios en las precipitaciones de toda la zona tropical

Fuente: AFP

Wilfran Moufouma-Okia, jefe de previsiones climáticas en la OMM, indicó que algunas regiones probablemente se vean afectadas antes, otras durante y otras después del pico esperado este año.

Además, el especialista de la OMM precisó que la intensidad de ese máximo no permite prever cuán graves serán las consecuencias.

Para el período de septiembre a noviembre, los pronósticos indican una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal “en casi todas las zonas terrestres“.

Países de América Latina declaran emergencia por El Niño

Países de América Latina como Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, por lo que se obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña.

Por su parte, Ecuador impuso alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno, alertando a la población en general, según la agencia de noticias Reuters.

El fenómeno ya ha afectado a los cultivos de productos básicos (como café, azúcar o cacao) en zonas tropicales y ha provocado una grave crisis alimentaria en el Corredor Seco de Centroamérica.

Se espera un devastador golpe económico por este fenómeno

“Este El Niño excepcional (…) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo“, dijo Celeste Saulo.

“Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”. Celeste Saulo, OMM

“No hay tiempo que perder“, advirtió y pidió a las autoridades de gestión de desastres y a los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y el agua, que tomen medidas de prevención.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamado para recabar 110 millones de dólares, con el fin de proteger a 4,9 millones de personas de los efectos “potencialmente graves” del nuevo episodio de El Niño.

¿Qué es exactamente El Niño?

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico oriental, provocado por el debilitamiento de los vientos alisios.

Ocurre cada dos a siete años y suele durar hasta 12 meses, causando intensas lluvias y sequías en toda América Latina.

Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con estados neutros en el medio.

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