El Niño se fortalece: 2027 podría ser el año más caliente de la historia; UNAM pide prepararse

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El Niño podría provocar impactos extremos en México. Foto: Getty Images | Pexels

El fenómeno de El Niño en el Pacífico se está fortaleciendo y la temperatura de la superficie del mar continúa aumentando, por lo que sus mayores efectos podrían presentarse durante la primavera de 2027, informaron investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del instituto, señaló que, aunque el fenómeno requiere vigilancia y preparación, no es motivo para generar alarma ante la posibilidad de impactos extremos en México.

“Tenemos un Niño que está presente y que se está fortaleciendo y algo muy importante no podemos ser alarmistas en el sentido de pensar que van a haber impactos extremos en México, pero sí tenemos que prepararnos, aumentar la vigilancia y la preparación”, destacó Jaramillo.

El Niño podría romper récords de temperatura en 2027

Jorge Zavala Hidalgo, también investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, advirtió que existe una alta probabilidad de que durante 2027 se superen los récords de temperatura registrados en 2024.

“Sí, esperamos que se rompan los récords que se rompieron en 2024 temperaturas por arriba es muy probable diría yo que tengamos récords de temperaturas altas el año más caliente en la historia del territorio nacional y del planeta durante 2027 y tenemos que prepararnos para ello”, informó Jorge Zavala.

Los especialistas señalaron que los efectos del fenómeno no serán iguales en todo el país y que las condiciones dependerán de cada región.

Carolina Ureta Sánchez, investigadora del mismo instituto, explicó que los efectos de El Niño no tendrán un mismo escenario de lluvias o sequías en todo México.

“Los impactos son heterogéneos no podemos esperar sequía en todo el país o lluvias torrenciales en todo el país es diferencial”, subrayó la especialista.

De acuerdo con los pronósticos, entre septiembre y noviembre se esperan lluvias por encima de lo normal en el noroeste de México, mientras que en el sur del país se prevé un déficit de precipitación.

El calor podría afectar más en zonas urbanas

Los habitantes de las zonas más vulnerables, incluidas las áreas urbanas, podrían enfrentar mayores afectaciones por la combinación de distintos factores. Entre los grupos que podrían resultar más afectados se encuentran las personas adultas mayores.

Elda Luyando López, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que una combinación de factores aunado a la presencia de El Niño puede afectar considerablemente las condiciones térmicas.

“Los efectos del cambio climático que está presente, más los efectos de El niño que están ya en marcha y a eso agregamos los efectos urbanos de la Isla de calor pues nos van a traer un deterioro del ambiente térmico, de bienestar de la población”. Elda Luyando López, investigadora UNAM

El llamado de los especialista de la UNAM, más que alarmante, es de prevención ante los cambios que se espera afecten en México.

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