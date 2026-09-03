Equinoccio de otoño: cuándo y a qué hora exacta entrará la estación a México

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Equinoccio de otoño foto: Shutterstock

El equinoccio de otoño es el evento que marca el fin del verano y anuncia el inicio de la siguiente estación, y en México llegará desde la tarde del 22 de septiembre.

De acuerdo con la información de páginas especializadas como Starwalk, el equinoccio de otoño será a las 18:06 horas (tiempo de la Ciudad de México), un evento que marcará el final del verano y el otoño comenzará oficialmente en México.

¿Qué es un equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño es el momento en que ninguno de los hemisferios de la Tierra se encuentra inclinado hacia el Sol ni en sentido opuesto a él.

Por este motivo, ambos hemisferios reciben casi la misma cantidad de luz solar por parte del astro rey.

Cabe señalar que al año ocurren dos equinoccios: el de primavera y el de otoño. En el caso de este último, provoca que el hemisferio norte comience a inclinarse cada vez más en dirección opuesta al Sol.

Dicha inclinación se mantendrá hasta que llegue el solsticio de invierno, que es el grado de inclinación máximo que puede alcanzar.

Diferencias entre un equinoccio y un solsticio

Este evento astronómico no se debe confundir con un solsticio y, para evitarlo, hay tres diferencias claves.

Una de las más notorias es el momento en el que ocurren, pues los equinoccios ocurren en marzo y septiembre, mientras que los solsticios tienen lugar en junio y diciembre.

Asimismo, la duración entre el día y la noche es un factor. Durante un equinoccio, estos duran casi el mismo tiempo.

Mientras que en un solsticio vivimos el día o la noche más largos, esto debido a la inclinación, pues se encuentran en su punto máximo hacia el Sol (solsticio de verano) o en dirección opuesta a él (solsticio de invierno).

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